英超｜格雷轟首個一隊入球 熱刺作客1：0挫水晶宮

熱刺今晨於英超作客水晶宮，憑格雷攻入個人首個一隊入球下，以1：0小勝對手。兩軍領隊賽後都預告，將會於1月轉會窗考慮增兵。

熱刺於上半場17分鐘「食詐糊」，李察利臣接應右路傳中射入，但在攻勢組織過程中，隊友貝治華越位在先，入球無效。水晶宮上半場兩次較接近埋門均來自桑馬迪達，先是21分鐘他於禁區邊起腳斜出，到27分鐘用頭槌攻門高出。熱刺於42分鐘打開紀錄，一次左路角球攻勢，高路梅安尼於遠柱頭槌頂回中路，李察利臣加一頭跣後，艾查格雷近門頂入，是這名19歲小將首個一隊入球。熱刺半場領先1：0。

李察利臣兩次食詐糊。路透社

水晶宮領隊加拉斯拿認為球隊把握力不足。路透社

格雷攻入個人首個一隊入球。路透社

熱刺作客1：0挫水晶宮。路透社

下半場56分鐘，水晶宮的耶利米賓奴於左路用右腳腳面傳中，無人看管的尼達利基尼於遠柱選擇頭槌二傳回中路，但門前隊友祖斯甸迪雲尼一控轉身射門一飛沖天。75分鐘，李察利臣再次「食詐糊」，他接應右路傳中射入，但今次是他本人越位，經VAR翻看後判入球無效。熱刺之後還有入球的黃金機會，但88分鐘威爾遜奧度拔的射門中柱，97分鐘賓坦古亞的射門又被水晶宮門將甸軒達臣擋出。熱刺仍保住1：0勝局，以7勝4和7負得25分排第11位，水晶宮則以7勝5和6負得26分排第9位。

兩軍教頭均指1月需增兵

兩軍教頭均在賽後提及需要於1月轉會窗增兵。熱刺的湯馬士法蘭克表示：「轉會窗即將開啓，我們當然會在市場看看可以做些什麼。但目標需要是我們覺得可以明顯地有助球隊進步的人，否則我寧願等待。但我們會在市場觀看。」至於水晶宮於各項賽事近5場不勝，領隊加拉斯拿賽後表示：「老實說，有看今場的都可以知道，1月買人明顯地是我們需要的。如果球隊持續在入球的表現不濟，可以做的是鼓勵球員、給予支持和保持正面，但亦要接受在埋門質素方面，球隊有所欠缺。」