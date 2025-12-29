Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜列斯聯作客1：1逼和新特蘭 卡維特利雲連續6場入波

更新時間：05:23 2025-12-29 HKT
發佈時間：05:23 2025-12-29 HKT

列斯聯今晨於英超作客新特蘭，憑卡維特利雲的入球，以1：1扳平對方，取得護級寶貴的1分。卡維特利雲連續6場有人波，他近6場已經入了7球。

新特蘭於28分鐘打開紀錄，格列沙加於禁區頂背對龍門，眼尾瞄到左路的西蒙艾丁拿走位；沙加立即交出通透直線，艾丁拿起右腳，皮球直飛遠柱網仔。列斯聯於38分鐘有扳平的黃金機會，班頓艾朗臣近門起腳，但新特蘭守將查爾曉美護空門。轉個頭到新特蘭於上半場補時3分鐘的機會，但波貝比的頭槌頂中楣。新特蘭上半場領先1：0。

新特蘭先開紀錄。路透社
卡維特利雲47分鐘助列斯聯扳平。路透社
卡維特利雲近6場入7球。路透社
卡維特利雲近6場入7球

列斯聯下半場甫開賽便扳平，47分鐘，艾朗臣於右路地波傳中，卡維特利雲接應射入；他連續6場有「士哥」，入近6場的第7球。扳平1：1的列斯聯，3分鐘後有反勝的機會，但積頓保利於尾柱無人看管下，用大腿撞皮球攻門但不中目標。最終兩軍以1：1言和，新特蘭以7勝7和4負得28分，排在第7位，落後第4位的利物浦4分。列斯聯則以5勝5和8負得20分排第16位，領先第18位的韋斯咸7分。

近況大勇的卡維特利雲賽後表示：「當你找到良好的節奏和動能時，時機自然隨之而來。作為一名中鋒，你常常要做很多沒有無球跑動，需要很多因素配合到位，才有可能轉化為入球。更令人滿意的是我們的整體表現，上半場入局較慢，但下半場明顯好多了。」

