省港盃｜廣東隊下半連追2球後9人應戰 艾華頓關鍵12碼助港隊2:2逼和

「第44屆省港盃」首圈賽事今日上演，港隊香港大球場主場出擊對廣東，今場亦是暫代盧比度接手港隊後首場港隊賽事，港隊上半場由孫銘謙建以1:0先拔頭籌下，下半場遭廣東隊由陳偉和姜至鵬先後建攻反超2:1，好在艾華頓操刀12碼穩陣破網追成2:2，雖之後廣東因2人領紅以9人應戰，但港隊之後也未再有破網，最終戰成2:2平手。

孫銘謙勁射破網 港隊上半場領先1:0

何家豪攝

何家豪攝

港隊今日迎來韋斯活離任後首戰，盧比度首次以港隊暫代主教練身份領軍，上半場雙方便攻勢不斷，14分鐘港隊就有劉家喬射門可惜偏出，之後19分鐘佘在言接應艾華頓傳球勁射但高出，廣東隊之後雖也有多次攻門，但都無法攻破龐焯熙的五指關，到41分鐘港隊傳來捷報，孫銘謙左路起腳抽射皮曲射向遠柱破網，為港隊先開記錄射成1:0返回更衣室。

廣東下半場9人應戰 艾華頓關鍵12碼2:2逼和廣東

易邊後風起雲湧，廣東隊加強攻勢，53分鐘廣東隊界外球開入禁區，陳偉接應後突破防守後起腳破網射成1:1，之後60分鐘再有姜至鵬左路窄角度勁射破網，為廣東反超成2:1，但隨後61分鐘陳偉因妨礙開波而再被罰黃牌而2黃1紅被逐，之後祖連奴更在禁區內被拉跌駁得12碼，66分鐘由艾華頓操刀射入追平2:2，到72分鐘黃梓舜因撞跌余在言而再被罰2黃1紅離場，廣東隊以9人應戰，之後81分鐘祖連奴禁區頂勁射，但被廣東門將袁建銳撲出，83分鐘由艾華頓開出角球，祖連奴頂球可惜再遭門將沒收，最終雙方戰成2:2平手，下場港隊將會在1月3日移師到廣東進行最後一回合。

記者/攝影：魏國謙，何家豪