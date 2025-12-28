利物浦｜「超級流感」險奪命！ 紅軍名宿魯殊憶瀕死經歷

利物浦傳奇射手、現年64歲的魯殊（Ian Rush），近日向傳媒驚爆自己本月初因感染「超級流感」而一度病危，需緊急送院的恐怖經歷。他坦承，在病發時一度呼吸極度困難，甚至以為自己會死，幸得未婚妻及時救助，才逃出鬼門關。

一度呼吸困難倒地

魯殊在病癒後首次接受訪問時，仍心有餘悸。他憶述，事發當日凌晨約2時，他因感到呼吸困難而起床，想到樓下喝杯熱茶。他說：「大約凌晨4點，我感覺很差，我的未婚妻Carol打電話叫了救護車，因為我當時真的在為呼吸而掙扎。他們(救護員)在10分鐘內就到了，陪了我一個半小時，他們真的很棒。」

情況突然急轉直下

當時，魯殊的情況一度好轉，他決定留在家中，等待早上9時與醫生的預約。然而，在救護車離開後僅10分鐘，他的情況急轉直下，突然倒地。魯殊續說：「我們不得不再次打電話叫救護車。這次救護車花了更長的時間才到。我躺在地上，喘不過氣來。我當時真的想，就這樣了，我要完蛋了。我非常恐慌。」

救護車以緊急燈號送院

幸運的是，在等待救護車期間，其未婚妻Carol在旁不斷安撫他，教他如何冷靜下來，嘗試更輕鬆地呼吸，為他撐過了最艱難的時刻。當救護人員再次到達時，魯殊已面色蒼白地躺在地上。他解釋：「我當時需要氧氣來幫助我度過那次可怕的經歷。」最終，他被救護車以「藍燈」（緊急狀態）送往附近的醫院。這位紅軍傳奇在急症室留醫了48小時，之後再轉往普通病房觀察了三天，才獲准出院。