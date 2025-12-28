非洲國家盃 | 尼日利亞領先3球後連失兩球 3:2險勝突尼西亞提早出線16強

「超霸鷹」尼日利亞周六在非洲國家盃C組次輪分組賽中，經歷了一場驚心動魄的比賽。球隊在一度領先三球的絕對優勢下，末段被突尼西亞連追兩球，最終險勝3:2，取得小組兩連勝，提早鎖定出線16強資格。

域陀奧森漢頭槌先開紀錄

尼日利亞大部分時間佔據主動，戰至44分鐘由前鋒域陀奧森漢（Victor Osimhen），接應隊友盧卡文（Ademola Lookman）的右路傳中，力壓對方守衛頭槌破網，為「超霸鷹」先開紀錄，半場領先一球。換邊後，尼日利亞繼續控制戰局，50分鐘由中場尼迪迪（Wilfred Ndidi）接應盧卡文開出的角球，頭槌建功將紀錄改寫成2:0。67分鐘，輪到上半場交出助攻的盧卡文近射破網，超霸鷹遙遙領先三球。

末段連失兩球現驚魂

然而，以為大局已定之際，突尼西亞在比賽末段發起絕地反擊。74分鐘，中堅泰比（Montassar Talbi）接應自由球頭槌破網，追成1:3。戰至比賽末段，突尼西亞一次傳中省中尼日利亞守將奧沙爾森姆（Osayi-Samuel）的手部，球證在觀看VAR後判罰十二碼，阿里阿布迪（Ali Al-Abdi）操刀射入，將比分追近至2:3，令比賽最後幾分鐘變得異常緊張。

超霸鷹領隊指要整頓後防

「超霸鷹」最終仍能頂住壓力，保住勝果。賽後，他們兩戰全勝得6分，領先次席的突尼西亞3分兼對賽成績佔優，提早一輪篤定小組首名出線16強。尼日利亞領隊謝利(Eric Chelle)強調球隊需要在淘汰賽前，好好整頓後防，避免重蹈今仗覆轍。