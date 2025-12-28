Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特職｜C朗梅開二度 艾納斯10連勝創歷史

足球世界
更新時間：07:32 2025-12-28 HKT
發佈時間：07:32 2025-12-28 HKT

基斯坦奴朗拿度（C朗）今晨帶領艾納斯，於沙特職面對艾科多，以3：0輕取對手，當中C朗梅開二度。艾納斯開季10連勝，創沙特職歷史。

C朗梅開二度。路透社
祖奧菲歷斯埋齋。路透社
艾納斯10連勝創歷史。路透社
C朗於31分鐘為艾納斯打開紀錄，一次左路角球，前點的隊友頭槌一頂，C朗於遠柱衝前在門前加一腳破網。這名葡萄牙球星，於上半場補時3分鐘再入一球，他接應隊友的右路傳中，楔前快對方守衛一步射入，個人梅開二度。半場領先兩球的艾納斯，有祖奧菲歷斯於94分鐘錦上添花，他在12碼點附近接應隊友橫傳，無人看管下輕鬆射入。艾納斯最終以3：0擊敗艾科多，開賽10戰全勝，是沙特職首支取得10連勝的球隊，創下歷史。

C朗今年暫入40球

40歲的C朗今年目前為止射入40球，個人職業生涯攻入956球，繼續向1000球進發。他在賽後發文表示：「勤奮是達至成為的唯一方法。」他加盟艾納斯以來，仍然未嘗為這支沙特球隊取得錦標；艾納斯目前在沙特職榜首，有4分的領先優勢，聯賽或是今季其中一個奪標最大希望。艾納斯下一場將於周二深夜作客伊蒂法克。

