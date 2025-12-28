英超｜維拉2：1反勝車路士 各項賽事11連勝 屈堅斯：艾馬利是戰術天才

英超前列大戰，阿士東維拉作客以2：1反勝車路士，各項賽事11連勝，續排聯賽第3位。今場梅開二度的屈堅斯賽後盛讚領隊艾馬利是「戰術天才」。

車路士37分鐘開紀錄

車路士3分鐘有高爾彭馬於右路一控，隨即轉身起腳，但皮球斜出。他們於上半場37分鐘先開紀錄，列斯占士開出的左路角球，祖奧柏度在門前頂住維拉門將達米安馬天尼斯，皮球正好彈落柏度的右腳，並彈入維拉大門。半場領先1：0的「藍戰士」於52分鐘一次反擊，最終彭馬於右路地波傳中，維拉有約翰麥甘尼快一步將皮球鏟出底線解圍，否則車路士翼鋒加拿祖已經在後點趕到起腳。

皮球彈中祖奧柏度的腳，再入維拉大門。路透社

屈堅斯讚艾馬利是戰術天才。路透社

屈堅斯後備落場不久，就助維拉扳平。路透社

屈堅斯84分鐘頂入奠勝球。路透社

屈堅斯梅開二度

維拉於63分鐘揭起反勝序幕，車路士守將班洛特巴迪亞舒尼後場傳球被截，維拉立即反擊，由58分鐘後備上陣的奧尼屈堅斯接應直線起腳，被車路士門將羅拔山齊士擋到，但皮球反彈屈堅斯再彈入車路士大門，維拉扳平1：1。84分鐘，維拉的泰利文斯開出右路角球，屈堅斯在無人看管下頭槌破網。維拉最終以2：1反勝車路士，各項賽事11連勝；聯賽以12勝3和3負得39分，續排第3位，落後榜首的阿仙奴3分，並僅以1分落後次席的曼城。車路士則以8勝5和5負得29分，被利物浦趕過，跌落第5位；他們暫時落後第4位的「紅軍」3分。

梅開二度的贏波功臣屈堅斯，盛讚領隊艾馬利是戰術天才：「不可思議的勝仗。我個人而言，後備入替並有入球好極了。艾馬利改變了體系，由於車路士踢人盯人，改變後己隊有多出的人力。我會說他是戰術天才。我覺得其他球隊擔心面對我們，『啊，下一場對手是維拉』。但我們會逐場踢，專注自己，爭標路仍然漫長。」