Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜維拉2：1反勝車路士 各項賽事11連勝 屈堅斯：艾馬利是戰術天才

足球世界
更新時間：07:14 2025-12-28 HKT
發佈時間：07:14 2025-12-28 HKT

英超前列大戰，阿士東維拉作客以2：1反勝車路士，各項賽事11連勝，續排聯賽第3位。今場梅開二度的屈堅斯賽後盛讚領隊艾馬利是「戰術天才」。

車路士37分鐘開紀錄

車路士3分鐘有高爾彭馬於右路一控，隨即轉身起腳，但皮球斜出。他們於上半場37分鐘先開紀錄，列斯占士開出的左路角球，祖奧柏度在門前頂住維拉門將達米安馬天尼斯，皮球正好彈落柏度的右腳，並彈入維拉大門。半場領先1：0的「藍戰士」於52分鐘一次反擊，最終彭馬於右路地波傳中，維拉有約翰麥甘尼快一步將皮球鏟出底線解圍，否則車路士翼鋒加拿祖已經在後點趕到起腳。

皮球彈中祖奧柏度的腳，再入維拉大門。路透社
皮球彈中祖奧柏度的腳，再入維拉大門。路透社
屈堅斯讚艾馬利是戰術天才。路透社
屈堅斯讚艾馬利是戰術天才。路透社
屈堅斯後備落場不久，就助維拉扳平。路透社
屈堅斯後備落場不久，就助維拉扳平。路透社
屈堅斯84分鐘頂入奠勝球。路透社
屈堅斯84分鐘頂入奠勝球。路透社

屈堅斯梅開二度

維拉於63分鐘揭起反勝序幕，車路士守將班洛特巴迪亞舒尼後場傳球被截，維拉立即反擊，由58分鐘後備上陣的奧尼屈堅斯接應直線起腳，被車路士門將羅拔山齊士擋到，但皮球反彈屈堅斯再彈入車路士大門，維拉扳平1：1。84分鐘，維拉的泰利文斯開出右路角球，屈堅斯在無人看管下頭槌破網。維拉最終以2：1反勝車路士，各項賽事11連勝；聯賽以12勝3和3負得39分，續排第3位，落後榜首的阿仙奴3分，並僅以1分落後次席的曼城。車路士則以8勝5和5負得29分，被利物浦趕過，跌落第5位；他們暫時落後第4位的「紅軍」3分。

梅開二度的贏波功臣屈堅斯，盛讚領隊艾馬利是戰術天才：「不可思議的勝仗。我個人而言，後備入替並有入球好極了。艾馬利改變了體系，由於車路士踢人盯人，改變後己隊有多出的人力。我會說他是戰術天才。我覺得其他球隊擔心面對我們，『啊，下一場對手是維拉』。但我們會逐場踢，專注自己，爭標路仍然漫長。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
12小時前
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
20小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
12小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
7小時前
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
11小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
21小時前
台灣宜蘭以東發生7.0級地震 。（USGS圖片）
台灣宜蘭以東發生7.0級地震 全台多地有震感 凌晨再發生4.7級地震
即時中國
7小時前
27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債 被法院「限制消費」 認經濟能力不足無力償還
27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債  被法院「限制消費」  認經濟能力不足無力償還
影視圈
8小時前
60歲谷德昭撐拐杖繼續暴瘦 現身紅館雙頰嚴重凹陷相貌驟變 女友相戀18年不離不棄
60歲谷德昭撐拐杖繼續暴瘦 現身紅館雙頰嚴重凹陷相貌驟變 女友相戀18年不離不棄
影視圈
15小時前
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
影視圈
11小時前