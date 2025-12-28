英超｜利物浦2：1挫狼隊升第4位 域斯開齋：早知入球終會到來

利物浦今晨於英超主場迎戰狼隊，有域斯英超開齋，以2：1擊敗對手。「紅軍」聯賽近6場不敗，賽後以32分升上第4位。終於射入加盟後第一球的域斯賽後表示：「一直都非常有信心入球終會到來。」

祖達妻子亦有到場。路透社

祖達兩名兒子擔任球僮。路透社

雲迪積克與祖達的兒子及其他親戚踢波。路透社

祖達兒子任球僮

今場開賽前，有曾效力利物浦和狼隊的祖達的兒子擔任球僮，帶領兩軍出場，場面感人；祖達的妻子亦有到場。11分鐘，利物浦的域斯一次通透直線，艾基迪基在兩名敵將中間起腳，皮球中柱彈出。28分鐘，利物浦一次右路傳中，麥亞里士打起腳勁射被狼隊門將荷西沙亞撲到後中柱；旁證及後舉旗，指門前的基艾沙越位。

利物浦1分鐘內入兩球

利物浦於上半場末段，相隔1分鐘連入兩球。先是41分鐘，謝利美費林邦於右路突破落底線，再回傳中路，賴恩格雲貝治第一時間撞射近柱入網，為「紅軍」打開紀錄。42分鐘，艾基迪基直線交予域斯，後者面對門將腳背彈入。利物浦半場領先2：0。狼隊下半場51分鐘扳回一城，一次左路角球，艾洛高達尼在小禁區內力壓伊巴希馬干拿迪頭槌攻門，被利物浦門將艾利臣比加擋出，但狼隊守將辛迪亞高般奴於門前補中，狼隊追近比數。但利物浦最終保住2：1的勝局，以10勝2和6負得32分，升上第4位。狼隊在賽程踢了一半後，仍未打開勝利之門，以2和16負得2分包尾。

狼隊一度追近比數。路透社

域斯終於開齋。路透社

域斯賽後表示，一直相信入球終會到來。路透社

史洛特撐愛將「入球陸續有來」

域斯對於英超開齋感到高興：「我知道英超是世界上最難踢的聯賽，我需要適應體力化的踢法，以及在中場被包圍。入球實在太好了，在場上感受到球迷就在身邊。我很高興，一直都非常有信心入球終會到來，但當然我希望入球和助攻可以更早出現。但事情如此發生，我只能接受，但我一直都知道終會來臨。」利物浦領隊史洛特對於愛將終於入波表示：「球隊早已見識到域斯的作用，製造入球機會，距離破網非常接近。開齋之後，他將會繼續保持，為我們今更多波。我認為他今場的貢獻，是比起1個入球更多的。」