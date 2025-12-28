Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦2：1挫狼隊升第4位 域斯開齋：早知入球終會到來

足球世界
更新時間：06:35 2025-12-28 HKT
發佈時間：06:35 2025-12-28 HKT

利物浦今晨於英超主場迎戰狼隊，有域斯英超開齋，以2：1擊敗對手。「紅軍」聯賽近6場不敗，賽後以32分升上第4位。終於射入加盟後第一球的域斯賽後表示：「一直都非常有信心入球終會到來。」

祖達妻子亦有到場。路透社
祖達妻子亦有到場。路透社
祖達兩名兒子擔任球僮。路透社
祖達兩名兒子擔任球僮。路透社
雲迪積克與祖達的兒子及其他親戚踢波。路透社
雲迪積克與祖達的兒子及其他親戚踢波。路透社

祖達兒子任球僮

今場開賽前，有曾效力利物浦和狼隊的祖達的兒子擔任球僮，帶領兩軍出場，場面感人；祖達的妻子亦有到場。11分鐘，利物浦的域斯一次通透直線，艾基迪基在兩名敵將中間起腳，皮球中柱彈出。28分鐘，利物浦一次右路傳中，麥亞里士打起腳勁射被狼隊門將荷西沙亞撲到後中柱；旁證及後舉旗，指門前的基艾沙越位。

利物浦1分鐘內入兩球

利物浦於上半場末段，相隔1分鐘連入兩球。先是41分鐘，謝利美費林邦於右路突破落底線，再回傳中路，賴恩格雲貝治第一時間撞射近柱入網，為「紅軍」打開紀錄。42分鐘，艾基迪基直線交予域斯，後者面對門將腳背彈入。利物浦半場領先2：0。狼隊下半場51分鐘扳回一城，一次左路角球，艾洛高達尼在小禁區內力壓伊巴希馬干拿迪頭槌攻門，被利物浦門將艾利臣比加擋出，但狼隊守將辛迪亞高般奴於門前補中，狼隊追近比數。但利物浦最終保住2：1的勝局，以10勝2和6負得32分，升上第4位。狼隊在賽程踢了一半後，仍未打開勝利之門，以2和16負得2分包尾。

狼隊一度追近比數。路透社
狼隊一度追近比數。路透社
域斯終於開齋。路透社
域斯終於開齋。路透社
域斯賽後表示，一直相信入球終會到來。路透社
域斯賽後表示，一直相信入球終會到來。路透社

史洛特撐愛將「入球陸續有來」

域斯對於英超開齋感到高興：「我知道英超是世界上最難踢的聯賽，我需要適應體力化的踢法，以及在中場被包圍。入球實在太好了，在場上感受到球迷就在身邊。我很高興，一直都非常有信心入球終會到來，但當然我希望入球和助攻可以更早出現。但事情如此發生，我只能接受，但我一直都知道終會來臨。」利物浦領隊史洛特對於愛將終於入波表示：「球隊早已見識到域斯的作用，製造入球機會，距離破網非常接近。開齋之後，他將會繼續保持，為我們今更多波。我認為他今場的貢獻，是比起1個入球更多的。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
12小時前
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
20小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
12小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
7小時前
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
11小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
21小時前
台灣宜蘭以東發生7.0級地震 。（USGS圖片）
台灣宜蘭以東發生7.0級地震 全台多地有震感 凌晨再發生4.7級地震
即時中國
7小時前
27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債 被法院「限制消費」 認經濟能力不足無力償還
27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債  被法院「限制消費」  認經濟能力不足無力償還
影視圈
8小時前
60歲谷德昭撐拐杖繼續暴瘦 現身紅館雙頰嚴重凹陷相貌驟變 女友相戀18年不離不棄
60歲谷德昭撐拐杖繼續暴瘦 現身紅館雙頰嚴重凹陷相貌驟變 女友相戀18年不離不棄
影視圈
15小時前
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
影視圈
11小時前