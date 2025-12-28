Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜奧迪加特今季開齋 拉耶飛撲保勝局 阿仙奴2：1白禮頓

阿仙奴今晨於英超主場迎戰白禮頓，有馬田奧迪加特開紀錄，大衛拉耶一次精彩撲救保住勝局。「兵工廠」最終以2：1擊敗白禮頓，在榜首續以2分領先曼城。但阿仙奴今場賽前又傷兩名守將，阿迪達希望情況會有改變，又表示加比爾馬加希斯有望提早復出。

阿仙奴於14分鐘打開紀錄，布卡約沙卡於右路橫傳，奧迪加特起左腳射近柱破網，今季開齋。完半場前阿仙奴有一次黃金機會，拉耶後場長傳分給右路的沙卡，他的傳中略門而過，到杜沙特於左路傳中，最終米基爾馬連奴的射門，蘇比文迪門前用後腳加一腳，白禮頓門將華布根反應快撲走。阿仙奴半場領先1：0。

阿仙奴再傷兩名守將，今場要以賴斯做替工踢右閘。路透社
拉耶飛撲助阿仙奴保住勝局。路透社
白禮頓前鋒魯達在前柱欲頭槌解圍，變成將皮球跣入己隊龍門。路透社
奧迪加特今季開齋。路透社
白禮頓魯達擺烏龍

兵工廠52分鐘擴大領先優勢，一次左路角球，白禮頓前鋒魯達在前柱欲頭槌解圍，變成將皮球跣入己隊龍門；阿仙奴憑這個烏龍球領先2：0。白禮頓於64分鐘追近比數，耶辛艾耶利的射門中柱彈出，還有隊友迪亞高高美斯補射入網。阿仙奴最終保住3分，多得門將大衛拉耶於76分鐘有一次精彩撲救，恩古巴明泰於右路起左腳，皮球彎向死角，但拉耶飛到盡將皮球托高。阿仙奴以2：1力挫白禮頓，以13勝3和2負得42分續排榜首，領先次席的曼城2分。白禮頓以6勝6和6負得24分，暫列第12位。

再傷兩名守將 加比爾或提早復出

雖然全取3分，但阿仙奴的傷兵潮繼續。守將卡拉費奧利熱身時受傷，臨時退出大軍名單；祖利安添巴則在比賽前一天的操練受傷，因此今場沒有正宗右閘，需要迪格蘭賴斯做替工。阿迪達賽後表示：「希望傷兵情況會有改善，我們也收到好消息。加比爾有望提早復出，實在太好了，我認為醫療團隊和加比爾都非常努力達成這件事。」阿仙奴下一場將在周二深夜硬撼近況大勇的阿士東維拉。

