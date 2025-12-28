英超｜卓基傳射建功 曼城2：1諾定咸森林

曼城昨晚於英超作客諾定咸森林，憑卓基傳射建功，以2：1破敵。同日榜首的阿仙奴亦贏波，曼城續落後對方2分排次席。

雷恩達斯開紀錄

今場所有入球均在下半場出現，先是曼城於48分鐘打開紀錄。卓基的直線與雷恩達斯的走位，時間配合剛剛好，後者接應傳球第一時間起左腳破網。51分鐘，卓基引球於左路推進，並在禁區內起腳但射中柱。54分鐘森林扳平，基比斯韋特左路直線交予伊戈捷西斯，後者第一時間傳中給伏兵後點的奧巴利赫捷臣射入。

雷恩達斯助曼城先開紀錄。路透社

哥迪奧拿盛讚戴治將森林建立成真正的團隊。路透社

卓基傳射建功。路透社

森林一度扳平。路透社

73分鐘，曼城的菲爾科頓近門快射，被森林門將約翰域陀擋出。但最終全取3分的，仍是客軍曼城。83分鐘一次右路角球，遠柱的加華度爾頭槌二傳回後，卓基衝前第一時間抽射，射破域陀的十指關。最終曼城以2：1擊敗森林，錄得13勝1和4負得40分續排次席，繼續落後阿仙奴2分；「兵工廠」同日以2：1擊敗白禮頓。森林則以5勝3和10負得17分，排在第17位。

哥帥：非常重要的3分

哥迪奧拿認為球隊取得重要的3分：「冬季、作客森林……記憶中我們其中一季贏英超，有很多類似情境的比賽。3分，是非常重要的3分，主要是因為對手實力頑強，戴治建立了一支真正的團隊。我們需要不可思議的心態，更重要的是你如何承受和防守，接受自己可以做得更好，同時始終留在比賽中，否則根本不可能贏波，上季我們就輸了。」他提及球隊心態改變的轉捩點：「在美國的世界冠軍球會盃是關鍵時刻，我們審視自身，有很多討論，改變了很多事情。球迷可以接受踢得不好，但當你不傾注真心時，球迷就會不接受。」