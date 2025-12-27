英超｜曼城劍指「四冠王」哥迪奧拿暗示一月搶施美安

曼城劍指史無前例的「四冠王」，領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）或將在一月轉會窗再度「開水喉」！據英國傳媒報導，曼城已將般尼茅夫的加納翼鋒安東尼施美安（Antoine Semenyo）列為頭號收購目標，並準備觸發其合約中價值6500萬英鎊(約6億8000萬港元)的解約金條款，為下半季的四線作戰，增添重要火力。

哥帥態度轉變：任何事都可能發生

哥迪奧拿一向不熱衷於在冬季轉會窗增兵，但去年一月，他卻一反常態地豪擲1.74億英鎊，簽下五名新球員。如今，在球隊四線並進，形勢大好的情況下，他似乎又準備再次打開支票簿。他說：「上個賽季，我從未想過會在轉會窗買入四、五名球員，但我們當時有很多球員受傷。今年，（轉會窗）是開放的，任何事情都可能發生。」

6500萬鎊解約金

據悉，安東尼施美安的6500萬英鎊解約金條款，將會在下月初生效。這位即將在1月7日迎來26歲生日的加納國腳，除了曼城外，亦吸引了曼聯、利物浦的關注，預料將會掀起一場爭奪戰。

劍指四冠王

對於球隊今季的爭標形勢，哥迪奧拿保持審慎樂觀：「一切進展順利，但現在還只是十二月底。在歐聯我們處於前列；在英超我們也處於前列；我們還殺入了聯賽盃四強，足總盃亦即將展開。」