英超｜曼聯中場美臣蒙特半場傷出 代表英軍戰世界盃夢或碎

足球世界
更新時間：20:01 2025-12-27 HKT
發佈時間：20:01 2025-12-27 HKT

曼聯雖然在拆禮物日英超主場1:0小勝紐卡素，但卻付出了沉重代價，陣中英格蘭國腳中場美臣蒙特（Mason Mount）半場因傷退下火線，其2026年世界盃之夢恐怕要提前幻滅。

半場感不適 艾摩廉不敢冒險

美臣蒙特今仗正選上陣，但僅踢了半場便被換下，由18歲小將積克費查（Jack Fletcher）入替。賽後，領隊艾摩廉（Ruben Amorim）證實，蒙特在半場時感到不適：「他在半場時感覺到一些不妥，他本想繼續比賽，這也是一件好事。他想在下半場繼續，但我們不能再失去更多球員了。」

兩年僅23次正選 玻璃人屬性盡現

自2022年從車路士轉投曼聯以來，美臣蒙特一直受傷病困擾，今仗僅僅是他加盟兩年多以來的第23次聯賽正選上陣。曼聯已經有隊長般奴費南迪斯和明奈兩名中場正在養傷，「聖誕快車」的頻密賽程下，現在美臣蒙特再次受傷，對曼聯的中場人手無疑是雪上加霜。球隊在周二晚便要主場迎戰榜尾的狼隊，美臣蒙特預計將會缺陣。

讚小將費查表現

對於臨危受命的小將積克費查，艾摩廉則給予了高度評價，艾帥說：「積克（費查）做得很好。這對任何一個孩子來說，都是一個非常重要的時刻。他會聽到他父親（前曼聯名宿戴倫費查）的意見，他會談論很多事情，但他需要冷靜下來，並讚揚這個孩子，因為他真的很謙虛，非常努力，他值得這一切。」

