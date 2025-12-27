Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

省港盃｜首回合明晚開波 盧比度：備戰雖短仍信心十足 陳俊樂：盡用主場之利爭勝

更新時間：21:00 2025-12-27 HKT
發佈時間：21:00 2025-12-27 HKT

第44屆省港盃首回合將於明晚（28日）在香港大球場上演。坐鎮主場的港隊今晚於大球場進行公開操練。暫代主教練盧比度直言備戰周期雖短，但球員熱情與求勝慾望高漲；今仗佩戴隊長臂章的陳俊樂則表態，會全力以赴，力爭在主場打好開門一戰。

今仗是省港盃首回合，亦是盧比度接掌港隊後的首秀。他坦言時間緊迫、訓練次數有限，但團隊已盡力而為：「我們已經付出最大努力，球員們充滿熱情、求勝心和積極性都很高。儘管準備時間有限，但我們準備好了。」盧比度亦呼籲球迷入場打氣：「球員在場上能真切感受到支持，有球迷的鼓勵，他們會踢得更好。」

多次征戰省港盃的中場核心陳俊樂，今屆以隊長身份領軍。他形容省港盃向來競爭激烈、勝負難料，盼把握主場優勢先拔頭籌：「希望可以在主場拿下勝利；以往經驗顯示，作客比賽會難打很多。」他續指：「今次備戰時間的確不太充裕，但我們會全力以赴，每一課訓練都做好戰術準備，爭取比賽時儘快進入狀態。」

省港盃首回合賽事將於明晚8時假香港大球場開踢，港隊主場迎戰廣東隊。球迷拭目以待。
記者：楊功煜

 

