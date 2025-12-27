Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

省港盃｜首回合明晚開戰 廣東隊香港大球場公開操練 主帥：盼為球迷奉獻精彩一仗

足球世界
第44屆省港盃首回合將於明晚（28日）在香港大球場上演。作客出戰的廣東隊今日下午抵達大球場進行公開操練。雖然近日香港氣溫偏低，球隊操練氣氛依然輕鬆愉快，場邊不時傳出笑聲。廣東隊主帥王寶山受訪時表示，球隊備戰充分，期望為球迷奉獻一場高水準的精彩比賽。

廣東隊今日於大球場率先「熱身」，冒著寒風完成半場對抗訓練，隊內氣氛融洽。王寶山透露，球隊已用兩星期時間備戰，從體能、技術到戰術皆作認真部署，「球隊目前狀態應該非常好。」

今屆廣東隊首次以十五運會男足U20組亞軍深圳「二零二八」球隊為班底，整體年輕化，並由三名老將坐鎮壓陣，包括中超新鵬城左閘姜至鵬、去年夏窗由成都蓉城外借新鵬城的後腰廖力生，以及中甲廣州豹後腰侯煜。王寶山指，三名老將的加入為年輕球員作出良好示範，尤其在技術與戰術層面，能於比賽中起到引領作用。

36歲的姜至鵬曾於去年出戰省港盃，他坦言享受與年輕球員並肩作戰：「可以看到自己以前年輕的樣子和感覺。」他期望作為老將能替年輕隊友減壓：「對這班年輕球員而言，明天的比賽肯定是不小的挑戰，不過希望我們三位老將能幫助他們卸下包袱，讓他們真正展現實力。」

省港盃首回合賽事將於明晚8時在香港大球場上演，廣東隊作客對陣港隊。球迷拭目以待。
記者：楊功煜

