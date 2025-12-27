英超｜施丹式窩利世界波 曼聯小將多古一夜成名

曼聯青訓產品丹麥小將柏德列多古（Patrick Dorgu）周三一球成名！這位年僅21歲的後防新星，在奧脫福主場迎戰紐卡素的英超聯賽中，左腳窩利為曼聯一箭定江山，引來網民瘋狂「洗版」，盛讚其入球有施丹經典窩利的影子。

窩利射入在曼聯一隊首球

多古今仗被曼聯領隊艾摩廉（Ruben Amorim）安排串演右翼，此子在一次攻勢中於禁區頂離門約18碼位置第一時左腳窩利抽射，皮球直飛龍門死角，對方門將束手無策。這一球亦是多古晉升曼聯一隊之後的開齋波。

球迷震驚：施丹附體？

多古這個世界波，隨即在社交媒體上引發熱議。不少球迷將其與法國「球王」施丹（Zinedine Zidane）在2002年歐聯決賽對利華古遜時，攻入的經典「天外飛仙」相提並論。有網民在X上驚嘆：「看看多古的動作，就像巔峰時期的施丹一樣。」另一位則寫道：「我都分唔清，呢個究竟係多古定係施丹，窩利可以抽到咁靚！」

更有球迷開玩笑說：「對唔住，『多古天奴』，我以前唔識欣賞你嘅比賽。」另一位則補充道：「今晚究竟係邊個冒充緊多古踢波！」無論如何，這個精彩絕倫的入球，已足以讓多古在一夜之間成名，亦為其在曼聯的未來注入了一支強心針。