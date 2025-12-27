英超｜艾摩廉談變陣4後衛 「製造更多險象的唯一方法」
更新時間：07:26 2025-12-27 HKT
發佈時間：07:26 2025-12-27 HKT
發佈時間：07:26 2025-12-27 HKT
曼聯領隊魯賓艾摩廉在今晨鬥紐卡素一役，一改排陣，排出4後衛。他賽後解釋變陣的原因，認為這是「製造更多險象的唯一方法」。紐卡素領隊賀維則指曼聯變陣，對球隊沒有影響。
「多古推前有助表現」
艾摩廉今晨排出4後衛，並以柏德列多古擔任右翼，後者射入全場唯一入球，助曼聯以1：0小勝紐卡素。艾摩廉認為這個改變對多古有幫助：「將他放在較前的位置，令他的任務有所改變，他有更多自由推進，我認為這幫助了他，令他的表現更好。」
談及陣式，艾摩廉表示：「我認為這是己隊製造更多險象的唯一方法，令我們有更多攻門機會。」但今場曼聯一度陷入苦戰，艾摩廉說：「我們一起承受了很多，對我們來說真的非常困難。上半場表現不俗，下半場只能防守，透過根夏做些事情，我們在反擊中也有一些機會。」
賀維：曼聯變陣沒影響
紐卡素領隊賀維則認為曼聯變陣，對球隊沒有影響：「今場任何階段，我都不認為有面對戰術問題。失球的防守方式令我們失望，對於手榴彈我們是有所準備的。入球方面亦令人失望，因為我們製造出很多機會，若我們攻入扳平一球，氣勢就會在己方。」
最Hit
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
2025-12-25 14:33 HKT
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
2025-12-25 10:00 HKT