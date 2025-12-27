Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜艾摩廉談變陣4後衛 「製造更多險象的唯一方法」

足球世界
更新時間：07:26 2025-12-27 HKT
發佈時間：07:26 2025-12-27 HKT

曼聯領隊魯賓艾摩廉在今晨鬥紐卡素一役，一改排陣，排出4後衛。他賽後解釋變陣的原因，認為這是「製造更多險象的唯一方法」。紐卡素領隊賀維則指曼聯變陣，對球隊沒有影響。

「多古推前有助表現」

艾摩廉今晨排出4後衛，並以柏德列多古擔任右翼，後者射入全場唯一入球，助曼聯以1：0小勝紐卡素。艾摩廉認為這個改變對多古有幫助：「將他放在較前的位置，令他的任務有所改變，他有更多自由推進，我認為這幫助了他，令他的表現更好。」

多古推前一格，艾摩廉認為有助他的表現。路透社
多古推前一格，艾摩廉認為有助他的表現。路透社
曼聯以1：0小勝紐卡素。路透社
曼聯以1：0小勝紐卡素。路透社
紐卡素下半場狂攻，但未能射破曼聯大門。路透社
紐卡素下半場狂攻，但未能射破曼聯大門。路透社
艾摩廉解釋變陣的原因。路透社
艾摩廉解釋變陣的原因。路透社

談及陣式，艾摩廉表示：「我認為這是己隊製造更多險象的唯一方法，令我們有更多攻門機會。」但今場曼聯一度陷入苦戰，艾摩廉說：「我們一起承受了很多，對我們來說真的非常困難。上半場表現不俗，下半場只能防守，透過根夏做些事情，我們在反擊中也有一些機會。」

賀維：曼聯變陣沒影響

紐卡素領隊賀維則認為曼聯變陣，對球隊沒有影響：「今場任何階段，我都不認為有面對戰術問題。失球的防守方式令我們失望，對於手榴彈我們是有所準備的。入球方面亦令人失望，因為我們製造出很多機會，若我們攻入扳平一球，氣勢就會在己方。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
01:42
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
影視圈
14小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
20小時前
發生於今年8月的元朗洪水橋棄屍謀殺案，再多12人落網。資料圖片
洪水橋謀殺案｜再多12人落網 兩男深圳灣過關就擒 累計27人被捕
突發
7小時前
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
飲食
19小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
2025-12-25 14:33 HKT
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
影視圈
12小時前
77歲「狗血劇女王」驚傳急性心衰竭離世 死訊封鎖9日才公開 女星挑戰18禁尺度令人難忘
77歲「狗血劇女王」驚傳急性心衰竭離世 死訊封鎖9日才公開 女星挑戰18禁尺度令人難忘
影視圈
9小時前
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
02:14
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
影視圈
17小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
2025-12-25 10:00 HKT
呂良偉70大壽「半個娛樂圈」到賀！嘉賓陣容媲美頒獎典禮 揭示傳奇人生向太太深情告白
呂良偉70大壽「半個娛樂圈」到賀！嘉賓陣容媲美頒獎典禮 揭示傳奇人生向太太深情告白
影視圈
10小時前