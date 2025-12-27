英超｜艾摩廉談變陣4後衛 「製造更多險象的唯一方法」

曼聯領隊魯賓艾摩廉在今晨鬥紐卡素一役，一改排陣，排出4後衛。他賽後解釋變陣的原因，認為這是「製造更多險象的唯一方法」。紐卡素領隊賀維則指曼聯變陣，對球隊沒有影響。

「多古推前有助表現」

艾摩廉今晨排出4後衛，並以柏德列多古擔任右翼，後者射入全場唯一入球，助曼聯以1：0小勝紐卡素。艾摩廉認為這個改變對多古有幫助：「將他放在較前的位置，令他的任務有所改變，他有更多自由推進，我認為這幫助了他，令他的表現更好。」

多古推前一格，艾摩廉認為有助他的表現。路透社

曼聯以1：0小勝紐卡素。路透社

紐卡素下半場狂攻，但未能射破曼聯大門。路透社

艾摩廉解釋變陣的原因。路透社

談及陣式，艾摩廉表示：「我認為這是己隊製造更多險象的唯一方法，令我們有更多攻門機會。」但今場曼聯一度陷入苦戰，艾摩廉說：「我們一起承受了很多，對我們來說真的非常困難。上半場表現不俗，下半場只能防守，透過根夏做些事情，我們在反擊中也有一些機會。」

賀維：曼聯變陣沒影響

紐卡素領隊賀維則認為曼聯變陣，對球隊沒有影響：「今場任何階段，我都不認為有面對戰術問題。失球的防守方式令我們失望，對於手榴彈我們是有所準備的。入球方面亦令人失望，因為我們製造出很多機會，若我們攻入扳平一球，氣勢就會在己方。」