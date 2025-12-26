英超｜哥帥下達「聖誕磅重令」夏蘭特IG曬體重出位回應

曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）早前的「聖誕磅重令」，似乎已在球員心中響起警號！「藍月亮」王牌射手夏蘭特（Erling Haaland）便以實際行動，向領隊「交功課」。他在聖誕節當日，於個人Instagram上載了一張磅重照片，以示自己在佳節期間並無過度放縱，「一切安好」。

哥帥警告：增磅三公斤即棄用

哥迪奧拿本周初曾向麾下眾將發出嚴厲警告，指明任何在聖誕假期後體重超標的球員，將會被直接剔出周六作客諾定咸森林的大軍名單。這番話，無疑令一眾曼城球星在享受聖誕大餐時，亦要「就住就住」。

夏蘭特IG曬磅重照

作為曼城頭號射手，夏蘭特似乎已將領隊的說話銘記於心。他在周四上載的Instagram照片中，照片中他己穿著白色拖鞋上磅，磅上清晰顯示的94.4kg數字，已足以證明一切。他更以一貫言簡意賅的風格，在照片下寫道：「All good!!」（一切安好！！），向外界及領隊大派「定心丸」。這個幽默的回應，引來近萬個留言，連巴黎聖日耳門的意大利國腳門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）也忍不住留下了七個「笑到喊」的表情符號。