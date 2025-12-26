沙特職｜C朗拿度豪擲過億購兩座私島別墅 贈未婚妻作聖誕禮物

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的「寵妻」手筆，再次震撼全球！據西班牙雜誌《HOLA》報導，這位效力沙特豪門艾納斯的超級球星，在今年聖誕節為未婚妻佐堅娜（Georgina Rodríguez）送上了一份「天價」大禮，是位於沙特阿拉伯紅海一個私人島嶼上的兩座豪華別墅，據報每座價值700萬鎊(約7300萬港元)盡顯霸氣。

紅海別墅私隱度極高

這次C朗大手筆購入的物業，位於全球最頂級的豪華地產項目之一「Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence」。該項目坐落於距離大陸26公里的Ummahat島上，出入只能依靠水上飛機或私人船隻，私隱度極高，絕對是頂級富豪的避世天堂。

據悉，C朗購入的兩座別墅，一座為三房設計，另一座則為兩房，均可直接通往大海，並享有遼闊的海景。每座別墅均設有私人泳池，甲板上更配備了望遠鏡，以便住客觀星。據報每座別墅價值達到700萬鎊(約7300萬港元)。

C朗：讓我們感到平靜的地方

C朗在談及這份聖誕禮物時表示，紅海是一個真正非凡的地方，他與佐堅娜在這裏「感到平靜」。他說：「這兩座別墅將讓我們有機會遠離鎂光燈，享受與家人共度的寶貴時光。」