英超｜馬古尼、卡斯米路前途未卜 艾摩廉指兩人去向與歐洲賽席位掛勾

曼聯兩老將中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）及防守中場卡斯米路（Casemiro）的去向未有定案，領隊魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）周二在賽前記招上證實，球會目前仍未就兩人的續約問題作出任何決定，還需考慮球隊能否奪歐洲賽席位，他們的紅魔生涯將會是一個巨大的問號。

合約明年夏天屆滿

馬古尼及卡斯米路兩位經驗豐富的球員，其現有合約均已步入最後幾個月。儘管球會早前已啟動了馬古尼合約中的一年續約條款，但其合約仍將在今季結束後屆滿。而卡斯米路的情況亦類似，其合約同樣在明年六月到期，球會擁有一年的優先續約權。

曾幾何時，這兩位球星的離隊，或許不會引起球迷太大反應，因為他們在過去幾季均經歷過低潮期，並備受外界批評。然而，在艾摩廉麾下，兩人均迎來了「第二春」，狀態、信心都顯著回升，令他們的續約問題變得更為微妙。

高薪成續約障礙

據報，卡斯米路仍然是英超薪酬最高的球員之一，外界質疑，即使他狀態回勇，球會是否仍值得為其支付如此高昂的工資。至於馬古尼，他雖然已公開承認其前途未卜，但有報導指，如果球會能提供一份結構合理的續約合同，他願意接受減薪留隊。

艾摩廉：一切視乎來季會否有歐洲賽

當在賽前記招上被直接問及是否已作出決定時，艾摩廉給出了清晰的回應：「不，還沒有任何決定。我們還有很多事情要做。我們需要了解下個賽季會發生什麼，因為我們需要知道是否會有歐洲賽事。我對他們（的表現）真的很高興，但我不知道將會發生什麼，所以我們將拭目以待，看看球季結束時會發生什麼，我們會處於什麼位置，然後我們再作決定。」艾摩廉的這番話，表明兩人的去向與球隊能否奪得歐洲賽資格直接掛勾。