英超｜「球場畢加索」森林傳奇羅拔臣 聖誕日辭世享年72歲

英格蘭球壇在聖誕日傳來令人心碎的噩耗，「球壇畢加索」諾定咸森林及蘇格蘭一代傳奇翼鋒約翰羅拔臣（John Robertson）與世長辭，享年72歲。他曾是森林史上最輝煌的「哥洛夫皇朝」的核心成員，協助球隊兩奪歐冠盃(歐聯前身)，其離世令無數球迷心碎。

森林名宿約翰羅拔臣於聖誕日離世。森林X圖片

森林名宿約翰羅拔臣於聖誕日離世。森林X圖片

森林名宿約翰羅拔臣(左)於聖誕日離世。美聯社

兩奪歐冠盃

諾定咸森林發表聲明，沉痛宣佈這位球會傳奇的離世，聲明說：「我們心碎地宣布，諾定咸森林的傳奇、我們親愛的朋友，約翰羅拔臣已經去世。作為我們球會真正的偉人，兩屆歐冠盃冠軍，約翰無與倫比的天賦、謙遜以及對諾定咸森林堅定不移的奉獻，將永不被遺忘。」

羅拔臣在傳奇領隊白賴仁哥洛夫（Brian Clough）帶領下，協助森林在70及80年代創下奇蹟，除了贏得英格蘭頂級聯賽冠軍外，更連續兩年稱霸歐洲。在1979年的歐冠盃決賽，羅拔臣助攻隊友法蘭西斯（Trevor Francis）一箭定江山，擊敗馬模捧盃。一年後，他更親身成為入球英雄，在決賽中攻破漢堡大門，助森林衛冕成功。

「球場上的畢加索」

這位翼鋒的才華，令名帥哥洛夫亦為之傾倒，曾形容他是「我們比賽中的畢加索」，哥洛夫說：「給他一碼的草地，他就是一位藝術家。」羅拔臣的職業生涯大部分時間均效力森林，共為球隊上陣502次。他亦曾為蘇格蘭國家隊上陣28次，並在1981年射入關鍵十二碼，助球隊在溫布萊球場擊敗死敵英格蘭，贏得英國本土四角錦標賽。