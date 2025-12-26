英超｜聖誕樹照片再惹爭議 沙拿遭穆斯林粉絲圍攻
更新時間：13:32 2025-12-26 HKT
發佈時間：13:32 2025-12-26 HKT
利物浦埃及前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），在聖誕節期間分享一張女兒在聖誕樹前的溫馨照，再次觸動了部分穆斯林粉絲的敏感神經，在社交媒體上引發激烈爭論。大批粉絲斥責他慶祝「異教徒」的節日，是「重大的罪孽」，甚至揚言要「unfollow」（取消關注）；但同時，亦有大批網民力撐沙拿，讚揚他傳遞了尊重與團結的訊息。
一張聖誕樹合照掀起風波
分享聖誕樹合照，已成為沙拿每年的「傳統」。正在摩洛哥出戰非洲國家盃的沙拿，日前在社交媒體上載了一張其兩名女兒坐在聖誕樹旁的溫馨照片，並簡單地寫上「#MerryChristmas」（聖誕快樂）。
然而，這張聖誕照片在網上惹來穆斯林粉絲非議，一名球迷留言道：「我以為你不會慶祝這個在我們信仰中被禁止的節日。」另一位更激動地表示：「沙拿，我身為曼城球迷我都喜歡你，我視你為我的榜樣…然而，在這條推文之後，我再也無法將你視為我的榜樣了。你傷了我的心。如果你不刪除這條推文，我就會取消關注你。」
被斥「不尊重宗教」
有網民嚴厲警告沙拿：「你是穆斯林，應該尊重你的宗教和文化，你向數百萬追隨者展示的是什麼？」
另一位網民更稱，沙拿作為「伊斯蘭教的代表」，分享這樣的訊息是「令人遺憾的」，並寫道：「祝賀非穆斯林的宗教節日，是對他們信仰的肯定，這在伊斯蘭教法中是不允許的…信仰比人們的認可更珍貴。」
被讚傳遞團結訊息
儘管面臨圍攻，亦有網民出言撐沙拿，許多人祝賀他分享善意，並在宗教差異下推動團結的訊息。一網民說：「如果我們能容忍彼此的差異，世界將會變得更美好。」另一位評論道：「尊重就是尊重，身處非洲國家盃並沒有阻止他分享愛，人性至上，聖誕快樂。」
