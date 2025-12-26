英超｜艾摩廉指除非曼聯買到人 否則明奈休想轉會

曼聯20歲新星明奈（Kobbie Mainoo）的離隊風波有新進展，領隊艾摩廉（Ruben Amorim）周五終於開腔，向這位心急如焚的小將大派「定心丸」，直言他是「曼聯的未來」，但同時亦斬釘截鐵地表示，如果球會在一月轉會窗未能簽下替補球員，明奈將不被允許外借離隊。

明奈是曼聯的未來

明奈今季在艾摩廉麾下苦無正選機會，心生離意，據報他與母會的關係已瀕臨破裂，並渴望在一月離隊尋求更多比賽時間。然而，艾摩廉似乎無意放人，他說：「明奈將會有他的機會，他將會是曼聯的未來，這是我的感覺。他只需要等待他的機會，足球世界裏，一切都可以在兩天內改變。」

明奈受傷錯失正選機會

諷刺的是，正當機會來臨之際，明奈卻時不我與。在上周末，他因在訓練中拉傷小腿，錯過了本季首次英超正選的機會。24小時後，一直佔據其位置的隊長「B費」般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）亦在對陣維拉的比賽中腿筋受傷。如今兩人雙雙倦勤，緣盡拆禮物日對紐卡素的大戰。艾摩廉指出：「前一天是明奈（受傷），然後輪到般奴。我們還在討論明奈沒有得到他應得的上陣時間，然後機會來了，明奈卻不在。所以，有時候這只是運氣不好。」

一月離隊夢難圓

意甲的拿玻里一直對明奈虎視眈眈，但艾摩廉的態度非常明確，除非有新兵加盟，否則不會放走明奈：「如果我們沒有得到任何人，就很難讓他離開。即使陣容完整，我們的人手仍可能應付不了突發情況。如果我們能帶入新人，很好。如果不能，我想我們會在夏天再花錢。「我們是一家有重大責任的球會，我們正在處理所有這些問題，每個人都說我們需要贏下每一場比賽。沒有藉口。所以，如果我們沒有得到替代者，任何人都很難離開球會。」