Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲國家盃｜施丹之子力保不失 阿爾及利亞贈蘇丹三蛋旗開得勝

足球世界
更新時間：21:09 2025-12-25 HKT
發佈時間：21:09 2025-12-25 HKT

法國名宿施丹（Zinedine Zidane）周三晚驚喜現身非洲國家盃賽場，支持為阿爾及利亞把守最後一關的兒子盧卡施丹（Luca Zidane）。虎父無犬子，盧卡施丹成功為阿爾及利亞保住清白之身，而球隊憑馬列斯（Riyad Mahrez）「梅開二度」以3:0大勝十人應戰的蘇丹，在E組旗開得勝。

施丹成場上焦點

今場阿爾及利亞對蘇丹的非洲盃分組賽，看台上的施丹成為焦點。每當現場大銀幕捕捉到這位法國傳奇的身影時，全場球迷都會報以熱烈歡呼。施丹之子盧卡施丹，選擇代表其祖父的國家阿爾及利亞出戰國際賽。由於球隊正選門將奧基查（Alexandre Oukidja）因傷缺陣，他今仗獲得正選機會，上演其國家隊「地標戰」。

馬列斯梅開二度

被視為今屆奪冠熱門之一的阿爾及利亞，開賽僅兩分鐘便由隊長馬列斯接應隊友保達奧（Hicham Boudaoui）的助攻先開紀錄。其後，盧卡施丹成功撲出對方前鋒阿瓦德（Yaser Awad）的單刀球，力保清白之身。蘇丹在半場前有艾迪爾（Salah Adil）領下第二面黃牌被逐，令比賽形勢更為明朗。
換邊後，馬列斯在61分鐘再入一球個人梅開二度，加上20歲小將馬沙(Ibrahim Maza)在85分鐘的入球，最終助球隊淨勝3:0錄開門紅。梅開二度的馬列斯表示：「最重要的是以一場勝利開始。過去兩屆非洲盃，我們的開局都不好。今天，我們真的很想實現這個目標，而我們做到了。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
6小時前
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
01:37
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
影視圈
7小時前
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
10小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
8小時前
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
影視圈
2025-12-24 22:00 HKT
太子站跌電話直插路軌 搖控手機錄下「謎之畫面」 港男節日超奇遇：估唔估到影緊咩？
太子站跌電話直插路軌 搖控手機錄下「謎之畫面」 港男節日超奇遇：估唔估到影緊咩？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
影視圈
7小時前
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
影視圈
12小時前
天空寫給人間的狂草 聖誕節前蒼穹波濤洶湧 維港上演史詩式科幻大片 天文台：相當罕見fb「香港天文台 HKO 」截圖（攝：Carlo Yuen / 2025年12月20日 / 東岸公 園 / #CWOS）
天空寫給人間的狂草 聖誕節前蒼穹波濤洶湧 維港上演史詩式科幻大片 天文台：相當罕見｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
TVB「御用強姦犯」遭二婚嫩妻抱怨痛打：一日食得一餐  北上搵食疑有困難  56元茶餐也嫌貴
TVB「御用強姦犯」遭二婚嫩妻抱怨痛打：一日食得一餐  北上搵食疑有困難  56元茶餐也嫌貴
影視圈
8小時前