非洲國家盃｜施丹之子力保不失 阿爾及利亞贈蘇丹三蛋旗開得勝

法國名宿施丹（Zinedine Zidane）周三晚驚喜現身非洲國家盃賽場，支持為阿爾及利亞把守最後一關的兒子盧卡施丹（Luca Zidane）。虎父無犬子，盧卡施丹成功為阿爾及利亞保住清白之身，而球隊憑馬列斯（Riyad Mahrez）「梅開二度」以3:0大勝十人應戰的蘇丹，在E組旗開得勝。

施丹成場上焦點

今場阿爾及利亞對蘇丹的非洲盃分組賽，看台上的施丹成為焦點。每當現場大銀幕捕捉到這位法國傳奇的身影時，全場球迷都會報以熱烈歡呼。施丹之子盧卡施丹，選擇代表其祖父的國家阿爾及利亞出戰國際賽。由於球隊正選門將奧基查（Alexandre Oukidja）因傷缺陣，他今仗獲得正選機會，上演其國家隊「地標戰」。

馬列斯梅開二度

被視為今屆奪冠熱門之一的阿爾及利亞，開賽僅兩分鐘便由隊長馬列斯接應隊友保達奧（Hicham Boudaoui）的助攻先開紀錄。其後，盧卡施丹成功撲出對方前鋒阿瓦德（Yaser Awad）的單刀球，力保清白之身。蘇丹在半場前有艾迪爾（Salah Adil）領下第二面黃牌被逐，令比賽形勢更為明朗。

換邊後，馬列斯在61分鐘再入一球個人梅開二度，加上20歲小將馬沙(Ibrahim Maza)在85分鐘的入球，最終助球隊淨勝3:0錄開門紅。梅開二度的馬列斯表示：「最重要的是以一場勝利開始。過去兩屆非洲盃，我們的開局都不好。今天，我們真的很想實現這個目標，而我們做到了。」