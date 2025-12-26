Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025體壇回顧｜香港吹起足球熱浪 化身國際足球盛事之都

足球世界
更新時間：08:00 2025-12-26 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-26 HKT

2025年，香港的綠茵場上熱浪一浪接一浪！從戰鼓雷動的亞洲盃外圍賽，到利物浦、阿仙奴等豪門雲集的「香港足球盛會」，再由C朗領銜的「沙特超級盃」暑假壓軸，連串國際頂級足球盛事輪番上演，足球狂熱更延續至年末港隊主場賽事，香港化身成為足球盛事之都。

香港掀起足球狂熱 各路豪門來港作賽

今年香港的足球狂潮，由港隊6月在亞盃外主場迎戰印度揭開序幕 ，港隊首次在可容納5名觀眾的啟德體育園主場館出戰，4萬多港隊球迷將球場染成一片紅海，港隊亦不負所望時隔15年再次擊敗印度。7月盛夏舉行的「香港足球盛會」將氣氛推向更高，利物浦、AC米蘭兩大歐洲傳奇球會合演啟德主場館首場外隊表演賽。更為歷史性的是，英超宿敵阿仙奴與熱刺，將英格蘭最激烈的「北倫敦打吡」破天荒首次移師海外上演，同樣選址啟德主場館。這兩場矚目賽事各錄得超過4.9萬名球迷入場，連續兩次打破啟德主場館的入座紀錄，盛況空前。 

8月輪到葡萄牙超級球星C朗拿度領銜，在香港大球場上演「沙特超級盃」，亦是該賽事首次於沙特以外的地區舉行。除效力艾納斯的5屆金球獎得主C朗拿度外，還有其球會兼國家隊隊友祖奧菲歷斯，艾納斯法國前鋒京士利高文，以及效力伊蒂哈德的法國前鋒賓斯馬等。

港隊主場作戰為今年足球狂熱作結

今年足球盛宴的終章由港隊親自寫下，10月及11月的亞洲盃外圍賽中，港隊主場先後出戰孟加拉和新加坡，每場都有超過4萬名球迷入場撐港隊，更一次又一次改寫港隊主場賽事入場人數紀錄，將這股席捲全年的足球狂熱延續至年尾。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
19小時前
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
17小時前
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
21小時前
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
粵車南下︱允車窗「由黑玻璃遮蓋」遭質疑「雙標」 專家及議員：法例嚴重過時 促與時並進
社會
11小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
23小時前
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
01:37
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
影視圈
17小時前
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
飲食
22小時前
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
影視圈
12小時前
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
影視圈
18小時前