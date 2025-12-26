2025體壇回顧｜香港吹起足球熱浪 化身國際足球盛事之都

2025年，香港的綠茵場上熱浪一浪接一浪！從戰鼓雷動的亞洲盃外圍賽，到利物浦、阿仙奴等豪門雲集的「香港足球盛會」，再由C朗領銜的「沙特超級盃」暑假壓軸，連串國際頂級足球盛事輪番上演，足球狂熱更延續至年末港隊主場賽事，香港化身成為足球盛事之都。

香港掀起足球狂熱 各路豪門來港作賽

今年香港的足球狂潮，由港隊6月在亞盃外主場迎戰印度揭開序幕 ，港隊首次在可容納5名觀眾的啟德體育園主場館出戰，4萬多港隊球迷將球場染成一片紅海，港隊亦不負所望時隔15年再次擊敗印度。7月盛夏舉行的「香港足球盛會」將氣氛推向更高，利物浦、AC米蘭兩大歐洲傳奇球會合演啟德主場館首場外隊表演賽。更為歷史性的是，英超宿敵阿仙奴與熱刺，將英格蘭最激烈的「北倫敦打吡」破天荒首次移師海外上演，同樣選址啟德主場館。這兩場矚目賽事各錄得超過4.9萬名球迷入場，連續兩次打破啟德主場館的入座紀錄，盛況空前。

8月輪到葡萄牙超級球星C朗拿度領銜，在香港大球場上演「沙特超級盃」，亦是該賽事首次於沙特以外的地區舉行。除效力艾納斯的5屆金球獎得主C朗拿度外，還有其球會兼國家隊隊友祖奧菲歷斯，艾納斯法國前鋒京士利高文，以及效力伊蒂哈德的法國前鋒賓斯馬等。

港隊主場作戰為今年足球狂熱作結

今年足球盛宴的終章由港隊親自寫下，10月及11月的亞洲盃外圍賽中，港隊主場先後出戰孟加拉和新加坡，每場都有超過4萬名球迷入場撐港隊，更一次又一次改寫港隊主場賽事入場人數紀錄，將這股席捲全年的足球狂熱延續至年尾。