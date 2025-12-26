Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025體壇回顧｜港足亞盃外征程掀香港足球熱 惜無緣亞洲盃決賽周 未能寫上完美句號

足球世界
更新時間：09:00 2025-12-26 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-26 HKT

2025年下半年，香港的足球盛事焦點落在港隊出戰亞洲盃外圍賽關鍵戰上，隨著港隊的出線形勢亦越來越好，啟德主場館接連出現中片紅海，整個城市的足球風被推向高峰。美中不足的是港隊於出線的關鍵戰主場1:2遭新加坡反勝，未能連續兩屆打入亞洲盃決賽周。

港隊今屆亞盃外之旅於3月展開，作客賽和強敵新加坡，再於6月在超過4萬名球迷的助威下，在啟德主場館以1:0擊敗印度，15年來首次擊敗對手，令全城掀起首波足球熱浪。戰至10月，港足作客孟加拉最終以4:3絕殺對手，當時港隊只要再取3分，出線便高唱入雲，讓全城球迷瘋狂。

11月港隊主場再戰孟加拉，約4.5萬球迷到啟德主場館撐港隊，再將足球熱炒高，可惜最後僅取和局。一週後的出線生死戰，超過4.7萬的入坐人數再破港隊主場紀錄，全城球迷都撐港隊衝擊決賽周席位。可惜，港隊於先開紀錄後反輸1:2，港隊未能晉身決賽週，但已掀起一股足球熱。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

