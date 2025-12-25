Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜超級電腦預測阿仙奴破魔咒捧盃 狼隊破史上最低分紀錄

足球世界
更新時間：19:29 2025-12-25 HKT
發佈時間：19:29 2025-12-25 HKT

阿仙奴終於打破二奶命贏得英超冠軍！超級電腦就2025-26英超賽果作出如此大膽的推預測，同時還預測狼隊會以10分結束球季，打破英超史上最低得分紀錄，包尾降班收場。

兵工廠87分捧盃

近年多次在爭標路上功虧一簣的「兵工廠」，今季終於守得雲開？根據《CasinoHawks》的超級電腦精密計算，阿迪達（Mikel Arteta）領軍的兵工廠最終將以87分衝線，力壓哥迪奧拿（Pep Guardiola）帶領的曼城（82分），捧走英超冠軍獎盃。

維拉、車仔躋身前四

預測中最令人驚喜的是阿士東維拉，超級電腦預測維拉將力壓車路士、利物浦等傳統豪門，以第三名衝線，重返歐聯的大舞台。而由馬利斯卡（Enzo Maresca）帶領的車路士，亦成功躋身前四。至於上屆冠軍利物浦及另一豪門曼聯，則只能屈居第5及第6位，無緣來季的歐聯賽事。

狼隊破最低分紀錄

護級形勢方面，超級電腦預測三支升班馬中有兩隊將成功留級。其中，新特蘭更會有超卓表現，以第11名完成球季。另一支升班馬列斯聯則會驚險護級，以第17名完成。最不幸的將會是「鎚仔幫」韋斯咸。儘管傳統上40分是護級的「安全線」，但超級電腦預測他們今季取得的積分將不足以留級，與般尼及狼隊一同降落英冠，而狼隊更會以10改寫英超史上最低分紀錄。

