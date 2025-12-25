Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲國家盃｜曼聯球員非洲盃搶韁 迪亞路入球領科特迪瓦旗開得勝

更新時間：18:00 2025-12-25 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-25 HKT

衛冕冠軍科特迪瓦在周三的非洲國家盃F組首戰，憑效力曼聯的年輕翼鋒阿密特迪亞路（Amad Diallo）攻入全場唯一入球，協助球隊以1:0小勝莫桑比克，旗開得勝。

迪亞路下半場一箭定江山

科特迪瓦今仗大部分時間佔據主動，前中超外援基斯爾（Franck Kessie）及前水晶宮射手韋費特沙夏（Wilfried Zaha）在前場極具威脅，但一直未能攻破對手密集防線。戰至下半場開賽僅四分鐘，僵局終被打破。基斯爾接應傳中頭槌二傳，伏兵門前的迪亞路展現射手觸覺，冷靜地以一記低射送球入網，為「非洲大象」奠定勝局。

「穿上國家隊球衣是夢想成真」

賽後，首次為科特迪瓦在國際大賽建功的迪亞路難掩興奮之情，他說：「我為自己感到非常驕傲。我為這一刻等了很久。穿上國家的球衣是一種巨大的自豪，這是一個夢想成真。」不過，迪亞路認為應可贏得更大：「我們贏了1:0，老實說，我認為我們理應以更大的優勢獲勝，但我們接受這次成功。我們現在將專注於下一場比賽，因為那對我們來說將會是一場非常艱難的比賽。」

主帥：埋門一腳仍需改善

科特迪瓦主帥科爾（Emerse Fae）則讚揚了球隊的團結精神和防守表現，但亦指出球隊在進攻端仍有改善空間。「如果有一個方面我們仍需改進，那就是決策和埋門一腳。有時候，傳中應該是地波，但卻傳了高波。在這種水平的比賽中，正是這些細節決定了勝負。」

