非洲國家盃｜首戰非洲盃即交助攻 麥比奧莫領喀麥隆旗開得勝

曼聯前鋒麥比奧莫（Bryan Mbeumo）的非洲國家盃之旅，迎來完美開局！這位「紅魔」快翼在周三的分組賽首戰交出一次關鍵助攻，協助「非洲雄獅」喀麥隆以1:0小勝加蓬，在F組打響頭炮。

開賽6分鐘致命傳送

狀態火熱的麥比奧莫開賽僅6分鐘，便在中場送出一記手術刀般的精準直線，皮球穿透了加蓬整條防線，找到了伏兵禁區的隊友艾達艾揚（Karl Etta Eyong），後者第一時間快腳「通坑渠」射破對方門將十指關，為球隊奠定勝局。

「為國出戰是榮耀」

賽後，首次代表喀麥隆出戰非洲國家盃的麥比奧莫難掩興奮之情：「我真的非常興奮，為這一刻等了很久，很高興能成為在摩洛哥這裡的大軍一員。這對所有非洲人來說，都是一種自豪的源泉。在我的家庭裡，我們一直都看非洲國家盃，如今他們能看到我參與其中，將會是一種巨大的榮耀。這是一個非常特別的比賽。」

「沒有壓力，只想贏」

麥比奧莫今季英超已為曼聯攻入6球，首次出戰非洲盃仍信心十足：「對我來說，沒有壓力。無論我在哪裡踢球，我一直都想贏。喀麥隆在非洲國家盃有著偉大的歷史和許多成功，我們將努力為國爭光。」