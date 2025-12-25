英超｜羅美路被足總秋後算賬 面臨再被「加監」

熱刺阿根廷中堅基斯甸羅美路（Cristian Romero）在上周六英超主場1:2不敵利物浦之戰領紅牌被逐，並因行為不當周二正式被英格蘭足總（FA）起訴，隨時面臨「加監」處罰。

一分鐘內連食兩黃

這位27歲的火爆中堅，在該仗的表現極其惹火。下半場，他不滿對方前鋒艾基迪基（Hugo Ekitike）在頭槌破網前對其有侵犯之嫌，向球證布祿士（John Brooks）激烈投訴而領下第一面黃牌。

戰至93分鐘，他再因沉不住氣，在一次爭執中出腳踢向利物浦守將伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate），領下第二面黃牌被逐離場，令在比賽早段已有沙維西蒙斯（Xavi Simons）被逐的熱刺，最終只能以九人應戰。

足總追加指控

然而，事件並未就此平息。羅美路在被罰下後，怒氣沖沖地再次與球證理論，並遲遲不願離場。足總在聖誕前夕發表聲明，指控羅美路在被罰下後行為不當，未有迅速離開球場，及在離場時向球證作出對抗性、攻擊性行為。

這位熱刺中鋒需在1月2日前就指控作出回應，一旦罪名成立，他將在原有的紅牌自動停賽基礎上，面臨額外的追加停賽處罰，對熱刺本已不穩的後防線，無疑是雪上加霜。