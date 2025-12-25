英超｜曼聯聖誕快車前傳噩耗 雙核B費、明奈因傷缺席拆禮物日戰喜鵲

曼聯在「聖誕快車」賽期前收到壞消息，領隊艾摩廉（Ruben Amorim）周二證實球隊兩大中場核心隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）及新星明奈（Kobbie Mainoo）齊齊養傷，肯定缺席拆禮物日主場對紐卡素的英超；其中，般奴的傷情較為嚴重，下月中英超曼市打吡對曼城亦未必可趕及復出披甲。

B費1月曼市打吡上陣成疑

上周末不敵阿士東維拉的比賽中，「B費」在上半場已告受傷，他堅持至半場才被換下；而明奈是在該仗的賽前操練中受傷。艾摩廉在拆禮物日對紐卡素的賽前記招上確認般奴和明奈不會上陣：「不，他們不會在這場（對紐卡素）比賽上陣，他們正在康復中。」

對於兩人的復出時間，艾摩廉透露：「我不認為需要很長時間，我認為明奈會比般奴更快回來。」但當被問及「B費」的具體復出日期時，艾摩廉則三緘其口：「我不想說。我當然心中有數，但讓我們拭目以待。」這亦令外界擔心，這位葡萄牙中場核心，或會錯過1月17日對陣曼城的曼市打吡大戰。

中場鬧兵荒 艾摩廉頭痛

自2020年1月加盟以來，「B費」一直是曼聯的「鐵人」，在過去221場聯賽中僅缺陣9場。他的缺陣，對正值用人之際的曼聯而言無疑是沉重打擊。球隊目前已有麥比奧莫（Bryan Mbeumo）、馬沙拉維（Noussair Mazraoui）及迪亞路（Amad Diallo）三名球員，因出戰非洲國家盃而缺陣，如今再失「B費」這位今季已貢獻5個入球及7次助攻的中場大腦，令艾摩廉在排兵佈陣上捉襟見肘。

卡斯米路復出解燃眉之急

幸好，巴西防守中場卡斯米路（Casemiro）將可在對紐卡素一仗中「刑滿」復出，解中場燃眉之急。此外，在對維拉一仗中獲得罕有正選機會的烏加迪（Manuel Ugarte）有望繼續擔正，而中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）亦可客串中場，加上剛在英超「地標」上陣的小將費查（Jack Fletcher），均有望在「聖誕快車」期間獲得更多上陣時間。