Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

土超｜奧拿拿走出在曼聯的陰霾 於特拉布宗尋獲第二春

足球世界
更新時間：22:52 2025-12-24 HKT
發佈時間：22:52 2025-12-24 HKT

半年前還在奧脫福球場失意的前曼聯首席門將奧拿拿（Andre Onana），如今在土耳其找到了新生。他形容自己在特拉布宗的生活是「完美的」，與其在曼聯最後幾個月形成強烈對比，言談間更暗示不想回到曼聯。

「人生中最美好時期」

轉投土超豪門特拉布宗後，奧拿拿似乎已完全走出陰霾。在球會最近發布的一段名為《奧拿拿的一天》的影片中，他罕有地敞開心扉，分享其在土耳其的生活點滴，言談間充滿了在英格蘭時期難得一見的自由與快樂。28歲的奧拿拿說:「我正在經歷人生中最美好的時期，我無可投訴，我很高興能在這裡。」
這名喀麥隆門將更興奮地描述了與當地球迷的日常互動:「有時我正在開車，一輛車會突然切到我前面，『奧拿拿，停下來，我想拍張照！』我心想，『大佬，我們可以換個方式』。但當他們見到我時，他們很高興，我也是。一開始很困難，但現在我明白了。他們是我的兄弟，我愛他們，我愛這種感覺。因為他們非常熱情，這是一件很美妙的事，如果你不在這裡，你無法形容。我在這裡度過的時光對我來說是完美的。這是一種不同的生活方式，但很棒，真的不可思議，太棒了。」

曾被貶為三號門將

這位喀麥隆門將，在2023年還被譽為世界最佳門將之一，但其曼聯生涯卻急轉直下。在今季初，他先被狀態不穩的巴恩迪（Altay Bayındır）取代正選，其後球會更引入新門將林明斯（Senne Lammens），令他淪為球隊的「三號門將」，離隊已是勢在必行。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
9小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
17小時前
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
9小時前
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
影視圈
2小時前
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 兩原因或被迫提早行動
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 事前欲訂潘曉穎命案事發酒店
兩岸熱話
7小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
13小時前
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
影視圈
7小時前
22歲準護士「地獄開局」求問脫貧 一條「捷徑」掀爭議 答案顛覆三觀...｜Juicy叮
22歲準護士「地獄開局」求問脫貧 一條「捷徑」掀爭議 答案顛覆三觀...｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
影視圈
8小時前