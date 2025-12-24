土超｜奧拿拿走出在曼聯的陰霾 於特拉布宗尋獲第二春

半年前還在奧脫福球場失意的前曼聯首席門將奧拿拿（Andre Onana），如今在土耳其找到了新生。他形容自己在特拉布宗的生活是「完美的」，與其在曼聯最後幾個月形成強烈對比，言談間更暗示不想回到曼聯。

「人生中最美好時期」

轉投土超豪門特拉布宗後，奧拿拿似乎已完全走出陰霾。在球會最近發布的一段名為《奧拿拿的一天》的影片中，他罕有地敞開心扉，分享其在土耳其的生活點滴，言談間充滿了在英格蘭時期難得一見的自由與快樂。28歲的奧拿拿說:「我正在經歷人生中最美好的時期，我無可投訴，我很高興能在這裡。」

這名喀麥隆門將更興奮地描述了與當地球迷的日常互動:「有時我正在開車，一輛車會突然切到我前面，『奧拿拿，停下來，我想拍張照！』我心想，『大佬，我們可以換個方式』。但當他們見到我時，他們很高興，我也是。一開始很困難，但現在我明白了。他們是我的兄弟，我愛他們，我愛這種感覺。因為他們非常熱情，這是一件很美妙的事，如果你不在這裡，你無法形容。我在這裡度過的時光對我來說是完美的。這是一種不同的生活方式，但很棒，真的不可思議，太棒了。」

曾被貶為三號門將

這位喀麥隆門將，在2023年還被譽為世界最佳門將之一，但其曼聯生涯卻急轉直下。在今季初，他先被狀態不穩的巴恩迪（Altay Bayındır）取代正選，其後球會更引入新門將林明斯（Senne Lammens），令他淪為球隊的「三號門將」，離隊已是勢在必行。