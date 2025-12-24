英超｜傳施美安捨曼聯取曼城 紅魔場外都要輸給藍月

英超冬季轉會市場一月便告重開，般尼茅夫當家射手安東尼施美安（Antoine Semenyo）被曼市雙雄等多家豪門看中成為搶手貨，據報施美安捨紅取藍，希望加盟哥迪奧拿領軍的藍月亮；令曼聯在場外的曼市打吡亦要向曼城俯首稱臣。

偏愛曼城因渴望即時爭冠

現年25歲的施文約今季在英超表現火熱，已攻入8個聯賽入球，引起了多家豪門的關注。此子今年七月才與般尼茅夫續約，而新合約中包含一條價值6500萬英鎊(約6億8000萬港元)的解約金條款，將在2026年一月生效，因而令一眾豪門對他虎視眈眈。據《The Athletic》報導，曼聯曾力追這位加納翼鋒，但他本人渴望能立即為頂級冠軍而戰的意願，成為他最終選擇曼城的決定性因素。除曼市雙雄之外，盛傳利物浦及車路士亦曾對這位加納國腳表示過興趣。

般茅領隊坦承無奈

然而，曼城領隊哥迪奧拿早前曾暗示，球隊未必會在一月轉會窗增兵：「我不是冬季轉會窗的超級粉絲，但你必須保持開放態度，你永遠不知道會發生什麼。如果球會認為這對未來三、四、五、六年都有好處，那為何不呢？」

一年前，曼城曾在冬季轉會窗大灑金錢，哥帥解釋：「那只是因為當時球隊受傷病困擾，缺乏人手。今季情況大為改善，令他對一月增兵的態度變得審慎。」

另一邊廂，般尼茅夫領隊伊拉奧拿（Andoni Iraola）則坦承，對於施美安的去向亦感到無能為力：「我明白圍繞著施美安有很多噪音，我的擔憂是會否影響他的表現。但我們看到，他對球隊非常投入，我希望我們能留住他。但有些情況是我無法控制的。如果你問我，我肯定不想失去他。」