英超｜雲迪雲證實已發短訊向伊沙克致歉 史洛特怒火未消堅持為「魯莽攔截」

利物浦領隊史洛特（Arne Slot）與熱刺領隊湯馬士法蘭克(Thomas Frank)，就上周英超雲迪雲（Micky van de Ven）踢傷紅軍瑞典前鋒阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）一事隔空開戰。當事人雲迪雲周二證實，他已向伊沙克發送短訊道歉，並祝願他早日康復。

雲迪雲：無意傷人

伊沙克在上周六對陣熱刺的比賽中，攻入一球後，隨即被雲迪雲的飛身攔截踢傷，賽後證實左腳踝受損及腓骨骨折，需接受手術，預計將休養數月。雲迪尹周二接受《天空體育》訪問時，首度開腔回應：「我給他（伊沙克）發了短訊，因為我當然不想弄傷他，或做任何傷害他的事。我只是想嘗試封阻那次射門。我認為他的腳卡在我的雙腿之間，是有點不幸。所以我事後給他發了短訊，並祝願他一切順利。我希望很快能再在球場上見到他。他很感激那條訊息，並回覆了我。」

史洛特怒火未消

儘管雲迪雲已作出道歉，但利物浦領隊史洛特仍對這次攔截大感不滿：「那是一次魯莽的攔截！如果你做十次那樣的攔截，十次都有很大機會令球員嚴重受傷。這將會是一個長達數月的傷患。這對他（伊沙克）來說是一個非常、非常大的失望，因此，對我們也是。」

湯馬士法蘭克力撐雲迪雲

伊沙克已在周一成功接受手術，史洛特有信心他能在球季結束前復出。然而，熱刺領隊法蘭克（Thomas Frank）卻為其愛將辯護，堅稱雲迪尹的攔截並非失控。