英格蘭聯賽盃｜阿迪達：我們應該贏得更多 坦承鋒線把握力不足



阿仙奴周二英格蘭聯賽盃八強對水晶宮，儘管球隊在佔盡優勢下，但一直未能將比數拉開，更在比賽末段被對手逼和，需憑互射十二碼取勝，驚險晉級4強；領隊阿迪達（Mikel Arteta）賽後承認球隊臨門把握做得不好，但強調晉級才是最重要。

「戰果本應更大」

阿仙奴今仗作出了大幅輪換，但仍在場上佔據絕對優勢，創造了大量機會。可惜，前線球員把握力欠佳，多次失機，包括一月以來首次正選上陣的加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）亦有4次黃金機會未能把握。戰至94分鐘，球隊更被水晶宮憑一次死球攻勢追平，需要靠12碼大戰取勝。阿迪達表示：「戰果的差距本應更大。當你未能拉開比分，對方就有能力在任何一次死球中傷害你。在比賽的進程下，被追平在情緒上是難以接受的。球隊總算晉級4強，達到我們的目標。」

讚球員冷靜 冀前鋒「大爆發」

兵工廠近仗攻力疲弱，上周末僅憑一記12碼小勝愛華頓，再之前亦只靠兩個烏龍球擊敗狼隊，阿迪達呼籲外界保持耐性：「我們想看到（入球大爆發）。我認為我們要做的是，繼續創造像我們現在這樣多的機會，並且不給對手任何機會。我們今天有一些非常好的、空門的機會去入球，但我們沒有做到。所以，我們要信任球員，繼續訓練，努力改進。」

阿迪達又點名稱讚門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）：「最後一輪成功撲救，最終助球隊驚險晉級。我為阿列沙巴拿加感到高興。」