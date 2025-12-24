Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英聯賽盃｜水晶宮95分鐘扳平 阿仙奴互射12碼險勝晉4強

足球世界
更新時間：07:31 2025-12-24 HKT
發佈時間：07:31 2025-12-24 HKT

阿仙奴今晨於英格蘭聯賽盃8強，被水晶宮於95分鐘追平。兩軍於互射12碼，要射到第8輪才分出勝負，最終阿仙奴險勝8：7，4強對手將是車路士。今場最黑仔當數水晶宮的麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix），他擺烏龍兼射失12碼。

驚險晉聯賽盃4強。路透社
拿確斯於互射12碼即時死亡階段射失，水晶宮出局。路透社
阿仙奴將於車路士爭入決賽。路透社
拿確斯今場相當黑仔。路透社
今場的高潮出現在比賽末段，「兵工廠」於80分鐘憑死球開紀錄。一次右路角球，卡拉費奧利迎頂頂中水晶宮球員身上，皮球反彈到祖利安添巴面前，後者起腳再省中人，水晶宮守將拿確斯伸腳欲解圍，豈料將皮球踢入己隊網窩。但水晶宮於95分鐘戲劇扳平，一次左路罰球，謝法臣拿馬迎頂，門前的馬克古希加一腳，為水晶宮扳平1：1，兩軍需要以互射12碼分勝負。

拿確斯擺烏龍兼射失12碼

阿仙奴先射，兩軍前15腳均射入網。今場最黑仔當數拿確斯，80分鐘擺烏龍之後，於互射12碼為水晶宮射失；阿仙奴的威廉沙列巴於第8輪中鵠，及後操刀、必須射入的拿確斯起腳射門將的右下角，阿仙奴門將艾利沙巴拿加捉到路撲出，水晶宮於互射12碼以7：8落敗出局。阿仙奴則晉級4強，將於車路士爭入決賽。

