英超｜曼聯兵源短缺 明奈、舒克斯1月出走機會凍過水

足球世界
更新時間：07:08 2025-12-24 HKT
發佈時間：07:08 2025-12-24 HKT

曼聯受到非洲國家盃和傷兵增加的問題影響，失寵戰將明奈和約舒亞舒克斯力爭1月出走似乎凍過水。其中明奈因為隊長般奴費南迪斯受傷，《Sky Sports》評論指沒有任何情況顯示這名英格蘭中場有機會離隊。

艾摩廉：明奈要為份工而戰

「紅魔鬼」今周將於「拆禮物日」鬥紐卡素，除了B費於上場英超受傷需要避戰，領隊魯賓艾摩廉亦證實明奈將因傷缺陣。明奈今季未嘗在英超正選上陣，艾摩廉解釋是因為他需要與B費爭位，而不起用B費的可能甚低。艾摩廉表示：「明奈需要為他的工作而戰，以20歲之齡在曼聯坐後備，我認為不是壞事。我記得C朗、朗尼、華朗等等都試過。」

明奈今季未嘗在英超踢正選。路透社
明奈今季未嘗在英超踢正選。路透社
明奈1月出走機會凍過水。路透社
明奈1月出走機會凍過水。路透社
舒克斯近仗有較多上陣機會。路透社
舒克斯近仗有較多上陣機會。路透社

B費受傷 明奈轉會希望幻滅

如今B費受傷，預料將要休息數場，明奈若然傷癒有望迎來上陣機會。這名英格蘭中場一直希望離隊爭取上陣機會，有傳他心儀拿玻里，但《Sky Sports》指在B費受傷後，明奈於1月出走願望幻滅，「艾摩廉希望明奈留隊，而般奴有機會在1月缺陣數場，想像不到任何情況會令曼聯放走明奈。若他之後傷癒，或許是他重新加入曼聯正選的機會」。

至於另一失寵戰將舒克斯，今季上陣機會同樣不多，近來因為些斯高早前受傷而獲得機會；但些斯高已經復出。一直盛傳舒克斯亦希望出走，但曼聯或者會留待較後時間才決定。目前麥比奧莫和阿密特迪亞路正出戰非洲國家盃，曼聯目前又正爭購般尼茅夫的施美安，所以曼聯希望延遲決定舒克斯的未來。

