英超｜曼聯賽程調動或趁空檔赴沙特踢友賽 計劃仍有一變數

足球世界
更新時間：06:46 2025-12-24 HKT
發佈時間：06:46 2025-12-24 HKT

曼聯早前已傳出可能會在季中，前赴沙特友賽掘金。由於「紅魔」賽程的調動，計劃有可能於2月中實現，但這視乎曼聯於足總盃的情況。

2月有約兩周空檔

曼聯今季沒有歐戰，賽程本身已經比較鬆動，早前曾傳出季中或到沙特踢友賽掘金，對手或包括基斯坦奴朗拿度領軍的艾納斯。現在曼聯因為賽程調動，於2月中確實有大約兩周的空檔期。「紅魔」將於2月10日鬥韋斯咸，至於鬥愛華頓一役調動到2月23日，兩場之間大概13日的時間，正好可以安排前赴沙特阿拉伯踢友賽。

曼聯或趁季中空檔赴沙特踢友賽。路透社
曼聯或趁季中空檔赴沙特踢友賽。路透社
關於季中友賽，艾摩廉早前表示「必須這樣做」。路透社
關於季中友賽，艾摩廉早前表示「必須這樣做」。路透社
艾摩廉指希望與世界各地球迷相聚。路透社
艾摩廉指希望與世界各地球迷相聚。路透社

或要出戰足總盃第4圈

但是，這個計劃仍然有一個變數。曼聯將於1月中出戰足總盃第3圈，主場鬥白禮頓。若然過關，下一圈的賽程將會安排於2月14日踢，有可能會影響曼聯到沙特友賽的計劃。領隊艾摩廉早前被問到季中友賽的可能性，他表示：「我們必須這樣做。當我們無緣歐戰時，就清楚有很多事情要處理。我們有球迷、有預算，必須在許多方面作出補償。所以我們一定要做，也會去做。我們希望能與世界各地的球迷相聚。如果非做不可，你就必須設法在賽程中找到空檔去完成。」

