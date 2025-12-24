英超｜伊沙克重創須養傷數月 史洛特轟雲達雲「魯莽」

利物浦今夏以1.25億鎊收購的阿歷山大伊沙克，上仗英超被熱刺守將雲達雲夾腳後重創。「紅軍」領隊史洛特昨日出席記者會時炮轟雲達雲「魯莽」，熱刺領隊湯馬士法蘭克則為愛將辯護。

伊沙克被雲達雲鏟傷。路透社

伊沙克射門後被雲達雲夾中腳。路透社

雲達雲表示只是希望阻擋射門，並不希望令伊沙克受傷。路透社

史洛特轟雲達雲魯莽，湯馬士法蘭克為愛將護航。路透社

雲達雲：只想擋他射門 不希望令他受傷

史洛特在記者會提及伊沙克的傷勢：「這將是需要長期休養的傷勢，會達到數個月。這對他和球隊都是極大的失望。」伊沙克是在上場英超鬥熱刺，起腳射門時被雲達雲落鏟夾中腳，後者解釋：「我並不希望令他受傷，或者做任何事傷害他。我只是希望阻擋他的射門，他的腳落地正好在我雙腳之間，有一點不幸。我有傳短訊給他，希望他早日康復。他亦有感謝我的訊息並且回覆。」

湯帥：雲達雲只是盡守衛責任阻射門

但史洛特對雲達雲這次攔截並不高興：「對我來說，這是魯莽的攔截。我想我已經講了很多關於沙維西蒙斯的犯規（同一場踩中雲迪積克小腳，被直接紅牌趕離場），我覺得那個攔㘽完全不是有意，那樣的攔截亦永遠不會造成受傷。但雲達雲那一腳，鏟10次會有10次造成球員重傷。」熱刺領隊湯馬士法蘭克則為愛將辯護：「明顯地我不同意（史洛特的說法）。我們在討論一名守將，盡全力去阻止入球。不幸地伊沙克的腳在雲達雲雙腳之間落地，令這看起來更為嚴重。我相信這是任何一名守將的自然反應。」