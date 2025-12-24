Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜伊拉奧拿：無法控制施美安的未來 車路士查詢後放棄爭逐

足球世界
般尼茅夫的安東尼施美安（Antoine Semenyo）爭奪戰繼續，領隊伊拉奧拿（Andoni Iraola）昨日出席記者會時表明希望愛將留隊，但坦言「無法控制未來的事」。據《Sky Sports》稱，車路士一度加入爭逐施美安的行列，但不久後已經放棄。

施美安獲多支豪門球會爭逐。路透社
施美安有為期10日的6500萬鎊買斷條款。路透社
伊拉奧拿坦言無法控制施美安的未來。路透社
「希望能留住他，但無法控制將來」

伊拉奧拿表示：「安東尼施美安目前是己隊球員，他的表現非常出色。我擔心的是，這些事情不會影響到他。他的表現一直都非常出色，也全心投入球隊，我希望能留住他，但有些事並不在我們的掌控之中。對我來說，安東尼的表現非常好，由開季到現在，一直保持非常穩定的狀態。」伊拉奧拿對於能否留住施美安，似乎信心不大：「他對我們非常重要，不只是數據，還有很多其他方面。夏季轉會窗時有很多動作，我也不知道冬季轉會窗會發生什麼事。講到底，合約簽了，並是雙方都高興的。我希望不會失去他，但我也不知道，我無法控制將來。」

車路士鋒線兵源足夠

據報目前曼聯、曼城和利物浦正在爭逐施美安，昨日《Sky Sports》稱車路士也一度問價，但及後已經放棄收購。報導指車路士會方放棄收購的原因，是陣中鋒線深度已經足夠，毋須再增添新兵；目前「藍戰士」有高爾彭馬、阿歷真度加拿祖、柏度尼圖、艾斯達華奧、傑坦斯和利安戴納等等。

