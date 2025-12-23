Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿士東維拉「殺人誅心」 豪取10連勝再抽爆曼聯「剪髮哥」

足球世界
更新時間：20:50 2025-12-23 HKT
發佈時間：20:50 2025-12-23 HKT

英超戰場不僅球賽激烈，場邊的「嘴炮」同樣火花四射。阿士東維拉剛以 2：1 擊敗曼聯，氣勢如虹，各項賽事已豪取10連勝。贏波心情大好，維拉官方社交媒體小編更忍不住「抽水」，矛頭直指一位知名曼聯球迷——「剪髮哥」Frank Ilett。

這位網紅球迷曾立下「曼聯要連贏5場才剪頭髮」的誓言，結果已經 443 天未踏入理髮店。維拉官方 X 帳號（前 Twitter）在賽後發帖慶祝勝利之餘，更在留言區「點名」調侃：「That united fan could've had two haircuts.（這個成績已足夠那位曼聯球迷剪兩次頭髮。）」

官方帳號神抽 曼迷續翻歷史

留言區同樣熱鬧非凡。一位球迷上載「剪髮哥」近照，感謝維拉「拯救了他的頭髮」。另一位自稱曼聯球迷的網民則憤然留言：「I will be there for your downfall, I swear.（我發誓，我一定會見證你衰落的時候。）」。也有人延續曼聯球迷「翻歷史」的傳統，表示如今支持曼聯就像在 2015-16 球季支持維拉一樣——當季維拉在英超墊底並降班收場。

多名網民對維拉小編的「神抽水」拍案叫絕，甚至呼籲球會為這位小編加薪。

