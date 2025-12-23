世界盃｜尼馬成功接受膝部手術 應可趕及出戰明年世界盃

巴西球星尼馬（Neymar）的2026世界盃之夢，再燃希望！其效力的母會山度士（Santos）周一證實，這位33歲的超級巨星已成功接受膝部關節手術，以治療困擾他多時的膝傷。據悉，這次手術的康復期不算太長，預計不會影響他代表巴西出戰世界盃的機會。

帶傷完成護級任務

尼馬在今季巴甲煞科戰後，終於決定「開刀」。在球季最後幾周，他一直飽受膝傷困擾，但仍堅持忍痛上陣，最終成功帶領去年才剛升班的母會山度士，在煞科日驚險護級成功，完成了他重返母會的首要任務。尼馬表示：「我回來就是為了這個，盡我所能去提供幫助。這幾周對我來說很艱難。如果不是他們（隊友及工作人員）扶持我，我根本無法帶著這些傷患、這個膝蓋問題去比賽。我需要休息，然後會進行這次膝部手術。」

手術成功 料短期內復出

山度士球會周一發表聲明，確認尼馬的手術非常成功：「尼馬已於周一早上，由拿斯馬醫生（Dr. Rodrigo Lasmar）及其團隊，在Mater Dei Nova Lima醫院成功進行了手術。一次關節鏡手術被用作治療其內側半月板的損傷。手術非常成功，尼馬現時情況良好。」尼馬在手術當日下午便可出院，並隨即展開由其物理治療師協調的康復過程。