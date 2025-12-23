Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜皇馬天才前鋒安迪歷轉投里昂 借用性質效力半年

足球世界
更新時間：12:26 2025-12-23 HKT
發佈時間：12:26 2025-12-23 HKT

法甲球會里昂周二宣布，已與西甲豪門皇家馬德里達成協議，將以租借形式簽下有「巴西神童」之稱的前鋒安迪歷（Endrick），為期六個月。這位19歲的天才射手，將在下半季披上里昂的9號球衣，期望透過在法甲爭取更多上陣時間，以爭取代表巴西國家隊出戰明年夏天世界盃。

皇馬苦無機會 毅然出走法甲

自從沙比阿朗素（Xabi Alonso）今夏接掌皇馬帥印後，安迪歷在「銀河艦隊」的機會寥寥可數，在西甲及歐聯僅各上陣一次。為了其國家隊前途，他迅速同意了這次外借的安排。里昂方面，在夏季轉會窗失去了拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）及米卡達迪斯（Georges Mikautadze）兩名前鋒後，一直希望增強鋒線實力，安迪歷早已是他們的頭號目標。

純租借半年 皇馬無意放人

據轉會專家羅馬諾（Fabrizio Romano）透露，這次交易為期六個月的純租借，不包含任何買斷條款。顯然，皇馬高層仍然視安迪歷為球會未來的重點球員，無意將其永久出售，其合約直至2030年才屆滿。
據悉，里昂將為這次租借支付100萬歐羅(約915萬港元)的費用。這位巴西神童的加盟，將大大增強里昂在下半季的攻擊力。

