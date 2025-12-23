英超｜曼聯中場線明夏重組 目標買兩人

曼聯中場線明年夏天可能有不少變動。卡斯米路合約將完結，明奈因上陣機會不足或離隊，烏加迪表現未達預期，令曼聯開始思考明年夏天轉會窗的買人計劃。據《Goal.com》的報導指，「紅魔」將以收購兩名中場為目標。

隊長般奴費南迪斯於上場英超前阿士東維拉，因傷於半場退下火線，預料要休息數場；另一中場明奈亦在該仗前因為操練受傷而避戰。「拆禮物日」曼聯將主場迎戰紐卡素，這兩名中場球員勢要缺陣，好消息是卡斯米路停賽後可以復出，另外還有烏加迪可以選擇。但上場兵源不足下，艾摩廉要起用兩名青訓小將，他雖然在賽後表示不會因此於1月冬季轉會窗急忙買人，但明年夏季需要補充中路線兵源，似乎已成為曼聯轉會計劃其中一個重點。

烏加迪表現未如理想。路透社

卡斯米路與曼聯的合約將於明年夏天完結。路透社

B費早前表示會方一度想賣走他。路透社

明奈或會出走。路透社

卡斯米路即將完約 明奈或出走

B費早前指曼聯會方曾想將他賣到沙特阿拉伯聯賽，是因艾摩廉挽留才留在曼聯。至於明年2月便34歲的卡斯米路，其合約將於明年夏天到期，暫時未有續約的消息。至於去年加盟的烏加迪，表現未如預期，今季只共4次正選上陣，這4場曼聯均吞下敗仗，據報艾摩廉對於他已經失去信心。至於20歲的明奈今季因為上陣機會不足，一直傳出希望出走，盛傳他在剛過去的夏季轉會窗曾經要求離隊，直至現在他仍希望他投增加上陣時間，到明年夏天明奈是否在曼聯仍是未知數。

曼聯盼減薪金支出

曼聯過去7年只簽下兩名中場中路球員，正是卡斯米路和烏加達。但在這些不明朗因素下，曼聯已經計劃明年夏天的轉會窗，目標收購兩名中場中路球員，觀察名單包括諾定咸森林的艾利諾安達臣、水晶宮的華頓和白禮頓的巴利巴等等。除了買人之外，曼聯還希望減少球員薪金的支出，除了B費和卡斯米路是目前球員最高薪球員，還有外借的拉舒福特和查頓辛祖如果離隊，將可以釋放更多資金；這4人的周薪相信達到或接近30萬鎊。至於新買的球員，預料都將不會成為隊內頂薪球員。