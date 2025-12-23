非洲國家盃｜沙拿91分鐘轟絕殺球 埃及2：1反勝津巴布韋

利物浦球星穆罕默德沙拿拋開球會的風波，今晨代表埃及出戰非洲國家盃。他於91分鐘射入絕殺球，助埃及以2：1反勝津巴布韋，於B組旗開得勝。

津巴布韋20分鐘開紀錄

沙拿於利物浦經歷了被貶後備、震撼發言、將帥和解，他在「紅軍」以2：0擊敗白禮頓一役，後備落場獻助攻，之後便到國家隊報到，出戰非洲國家盃。今晨埃及於首戰鬥津巴布韋，20分鐘先失守。津巴布韋憑杜比（Prince Dube）的入球打開紀錄，並以1：0領先完半場。

津巴布韋於20分鐘先開紀錄。法新社

馬穆殊於64分鐘為埃及扳平。法新社

沙拿於91分鐘射入絕殺球。法新社

埃及於B組旗開得勝。法新社

埃及下場鬥南非

埃及下半場反撲，先是64分鐘由效力曼城的馬穆殊（Omar Marmoush）接應長傳，於左路窄位抽網頂入網，為埃及扳平1：1。埃及今場35次起腳，最終於91分鐘絕殺對手，全取3分，靠的是沙拿的入球。穆斯塔法穆罕默德（Mostafa Mohamed）於禁區頂頭槌跣後，禁區內的沙拿楔前搶先一步控下皮球，並隨即起左腳，射近柱破網。埃及最終以2：1反勝津巴布韋，於B組旗開得勝。同組另一場，南非以2：1擊敗安哥拉。埃及下一場將於26日與南非對戰。