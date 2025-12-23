Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意超盃｜拿尼斯梅開二度 拿玻里2：0挫博洛尼亞捧盃

足球世界
更新時間：06:31 2025-12-23 HKT
發佈時間：06:31 2025-12-23 HKT

意大利超級盃決賽，拿玻里憑大衛拿尼斯（David Neres）梅開二度，以2：0擊敗博洛尼亞捧盃。

拿尼斯今場梅開二度。路透社
由曼聯外借拿玻里的海倫，捧起意大利超級盃。路透社
拿玻里意大利超級盃封王。路透社
拿玻里2：0博洛尼亞。路透社
拿尼斯遠射金球

拿玻里上半場攻勢佔優，10分鐘，麥湯米尼直線交予左路的艾利夫艾馬斯，後者單刀射門不中目標。15分鐘，艾馬斯今次於禁區外起腳，被博洛尼亞門將拉華利亞（Federico Ravaglia）輕鬆沒收。36分鐘，拿玻里的麥湯米尼和拿尼斯於中路幾腳第一時間短傳配合後，拿尼斯直線交給史賓亞蘇拿，但後者單刀射門被出迎的拉華利亞擋到，再由李維士費格遜於門前踢走皮球解圍。拿玻里終於在39分鐘打開紀錄，拿尼斯禁區外施射，皮球彎向遠柱死角。拿玻里半場領先1：0。

下半場繼續是拿玻里的攻勢，海倫於左路接應直線，於禁區內推大位起右腳射近柱，拉華利亞落地夠快撲走皮球。拿玻里於57分鐘奠定勝局，博洛尼亞後場搓傳，拿尼斯於博洛尼亞的禁區內逼甩對手腳下球，隨即推入心臟地帶起腳，為拿玻里鎖定2：0勝局，贏得意大利超級盃。

