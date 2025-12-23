Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦證伊沙克足踝受傷兼腓骨骨折 已做手術未有復出時間表

足球世界
更新時間：06:18 2025-12-23 HKT
發佈時間：06:18 2025-12-23 HKT

利物浦前鋒阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）上場英超鬥熱刺一役，入波時被鏟中傷出。利物浦今晨發表聲明，證實這名瑞典前鋒足踝受傷兼腓骨骨折，並已經做完手術，暫時未有復出時間表。

英超上陣10次2入球1助攻

伊沙克今夏以1.25億鎊由紐卡素轉會利物浦，但由於轉會前為逼「喜鵲」放人公開表示離隊意願，與球會關係破裂，他一度只是獨自操練。伊沙克最後如願加盟利物浦，但季初狀態不足，9月17日歐聯鬥馬德里體育會，才演出「紅軍」地標戰。但亦由於季前操練不足，這名天價前鋒的表現不如預期，近仗更先列後備；他今季於英超上陣10次僅有2入球1助攻，歐聯上陣5次未開齋，聯賽盃則有1個入球。

伊沙克上場英超鬥熱刺傷出。路透社
利物浦證實伊沙克足踝受傷兼腓骨骨折，已做手術。路透社
伊沙克起腳破網，但被雲達雲夾中腳受傷。路透社

伊沙克於上輪英超以2：1擊敗熱刺一役，半場後備上陣，更於56分鐘為球隊打開紀錄，球隊最終以2：1勝出 。但他亦因為這次射門，被熱刺守將雲達雲夾中腳；伊沙克射門後倒地，最後需要兩名軍醫攙扶下步行離場，領隊史洛特賽後已表示愛將的傷勢似乎不妙。利物浦今晨發表聲明，說明伊沙克的傷勢：「經過檢查診斷後，今日已經完成手術，傷勢為足踩受傷並伴隨腓骨骨折。目前未有復出時間表。」早前據指伊沙克或要養傷3個月。

