英超｜施美安爭奪戰 曼聯、曼城領先 熱刺已被拒絕

般尼茅夫的安東尼施美安（Antoine Semenyo）成為英超豪門爭逐目標，《Sky Sports》稱這名加納國腳將於日內作出決定。這場爭奪戰，以曼聯和曼城領先，而利物浦亦積極爭逐，以填補受傷的阿歷山大伊沙克的空缺；熱刺則已被施美安拒絕。

施美安獲英超豪門爭逐。路透社

施美安今季為般尼茅夫於英超上陣16場，入8球兼有3次助攻。路透社

施美安或於日內作出決定。路透社

施美安合約中有6500萬鎊的解約條款，這條條款於2026年1月1日至10日、短短10日內有效。施美安今季為般尼茅夫於英超上陣16場，入8球兼有3次助攻，表現對得住其身價。亦因如此，他引來英超豪門的爭逐。據報曼聯、曼城、利物浦和熱刺等均有意收購施美安，但《每日鏡報》引述報導稱，施美安已經禮貌地拒絕了熱刺，「以集中於其他的選項，例如曼城或者曼聯」。

利物浦或以施美安補受傷伊沙克

《Sky Sports》則指施美安有可能於日內作出決定，曼聯和曼城在這場爭逐戰仍然領先其他豪門；曼城相信已與施美安展開洽淡。至於曼聯則對於1月轉會窗已有計劃，體育總監韋確斯（Jason Wilcox）和領隊艾摩廉都相信施美安能夠完美配合曼聯的體系。利物浦仍然對收購施美安保持興趣，特別是前鋒伊沙克於上場英超鬥熱刺一役中重創，恐怕是左腳骨折，勢要養傷3個月。