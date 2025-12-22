英超｜神奇隊長謝拉特撐史洛特領利物浦走出困局 紅軍需要願當任何崗位

利物浦近期戰績低迷，領隊史洛特（Arne Slot）帥位備受壓力，紅軍「神奇隊長」謝拉特（Steven Gerrard）日前在電視節目上公開表態，力撐史洛特能帶領球隊走出困境，同時亦直言自只要利物浦需要他，他願意以「任何身份」重返母會，為紅軍分憂解難。

願為紅軍赴湯蹈火

謝拉特在TNT體育的節目中，毫不掩飾對母會的熱愛，表示隨時願意返母會幫忙：「無論何時何地，無論去哪個部門，我都願意為利物浦效力，為球隊分憂解難。」儘管表達了回歸的意願，但這位紅軍神奇隊長強調絕非想「落井下石」：「我不希望史洛特被解僱，我希望他能解決目前的困境，帶領球隊走出低谷，重塑利物浦的輝煌。就在四五個月前，利物浦奪得聯賽冠軍時，我還在整座城市裡歡欣雀躍。我是一名利物浦球迷，我一心為球隊好。但如果利物浦在任何時候、任何崗位需要我，我都會義無反顧地挺身而出。」

反思執教維拉操之過急

此外，謝拉特亦罕有地深入反思了自己當年在阿士東維拉執教的失敗經歷。他坦承自己在第二個賽季時「操之過急」，導致最終黯然下台：「到了執教的第二個賽季，我本想著我們已將維拉從第17位帶到了前列位置，球隊正處於良性發展軌道上。但我們的賽季開局極為糟糕…到了10月末，當球隊勢頭盡失時，我就感覺自己已經無力回天了。」

他更自我剖析道：「我覺得自己當時操之過急，過快地改變了維拉的內部氛圍，也觸怒了更衣室裏太多人，這讓我深受打擊。」