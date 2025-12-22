英超｜哥迪奧拿勒令曼城球員控制體重 聖誕假後增磅三公斤即棄用

曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）為免球員於聖誕假期過度放縱狂歡，向球員發出嚴厲警告，若在假期中暴飲暴食，回來時體重增加三公斤，將會被直接剔出下場對陣諾定咸森林的大軍名單。

嚴止球員假期過份放縱

曼城上周六雖然以3:0輕鬆擊敗韋斯咸，在積分榜上以2分緊追榜首的阿仙奴，但哥迪奧拿對球隊的表現卻非完全滿意，更直言部分環節踢得不好。為了警惕球員，他不僅取消了原定的周日假期，更透露了一個嚴格的「體重監控」計劃。每位球員在周五（賽前）都磅了重，哥迪奧拿說：「他們在25號（聖誕節）歸隊時，我會控制著他們增加了多少公斤。在他們放假三天後，我想看看他們回來時的狀態。」

「增磅三公斤就留在曼市」

這位以治軍嚴格見稱的領隊，毫不客氣地劃下「紅線」：「他們可以吃，但我會控制他們。我必須為對陣諾定咸森林的比賽作出挑選。想像一下，如果一個球員現在狀態完美，但他回來時卻重了三公斤，那麼，他將會留在曼徹斯特，他不會隨隊去諾定咸森林。」

不滿表現取消假期

哥迪奧拿透露在擊敗韋斯咸後，球員曾向他請求在周日放假一天，但他斷然拒絕。他說：「球員們請求我（周日）放假一天，我說不，因為你們踢得不夠好。」哥帥安排球隊在周日進行恢復性訓練，然後才給予球員三天假期，讓他們與家人共度聖誕。