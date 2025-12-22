Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜哥迪奧拿勒令曼城球員控制體重 聖誕假後增磅三公斤即棄用

足球世界
更新時間：13:21 2025-12-22 HKT
發佈時間：13:21 2025-12-22 HKT

曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）為免球員於聖誕假期過度放縱狂歡，向球員發出嚴厲警告，若在假期中暴飲暴食，回來時體重增加三公斤，將會被直接剔出下場對陣諾定咸森林的大軍名單。

嚴止球員假期過份放縱

曼城上周六雖然以3:0輕鬆擊敗韋斯咸，在積分榜上以2分緊追榜首的阿仙奴，但哥迪奧拿對球隊的表現卻非完全滿意，更直言部分環節踢得不好。為了警惕球員，他不僅取消了原定的周日假期，更透露了一個嚴格的「體重監控」計劃。每位球員在周五（賽前）都磅了重，哥迪奧拿說：「他們在25號（聖誕節）歸隊時，我會控制著他們增加了多少公斤。在他們放假三天後，我想看看他們回來時的狀態。」

「增磅三公斤就留在曼市」

這位以治軍嚴格見稱的領隊，毫不客氣地劃下「紅線」：「他們可以吃，但我會控制他們。我必須為對陣諾定咸森林的比賽作出挑選。想像一下，如果一個球員現在狀態完美，但他回來時卻重了三公斤，那麼，他將會留在曼徹斯特，他不會隨隊去諾定咸森林。」

不滿表現取消假期

哥迪奧拿透露在擊敗韋斯咸後，球員曾向他請求在周日放假一天，但他斷然拒絕。他說：「球員們請求我（周日）放假一天，我說不，因為你們踢得不夠好。」哥帥安排球隊在周日進行恢復性訓練，然後才給予球員三天假期，讓他們與家人共度聖誕。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
21小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
2025-12-21 12:39 HKT
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
23小時前
警方拘捕15人，檢獲大批證物。梁國峰攝
01:28
上環10億日圓劫案│警方拘15人涉串謀行劫 包括主腦及落手劫匪 未起回巨款
突發
1小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
23小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
4小時前
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱 早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
3小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
18小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
15小時前
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-21 13:24 HKT