英超｜維拉攻中摩根羅渣士未敢奢望爭冠 英軍正選之爭專注做好自己

阿士東維拉進攻中場摩根羅渣士（Morgan Rogers）近期回勇，於周日英超梅開二度助球隊主場2:1擊敗曼聯，而維拉全取3分之後續居英超積分榜第三位，僅落後榜首的阿仙奴三分，「聖誕快車」前形勢大好。羅渣士賽後接受訪問時，將球隊的成功歸功於全隊上下的團結和努力，亦未敢奢望爭奪聯賽冠軍。至於爭取英格蘭國家隊正選席位，他坦言只管盡力做好自己，且看最後結果如何。

比以往更努力

維拉今季開局一度陷入困境，但球隊迅速調整，愈戰愈勇。對於球隊如何扭轉劣勢，羅渣士將其歸因於「忠於自己」，他解釋：「我們做了我們一直以來在做的事。沒有什麼改變，但我們只是更努力了一點，更注重細節，作為一個團隊付出了更多。我們作為一個整體團結在一起，所以你在賽果中看到這一點，也就不足為奇了。」

未敢奢望爭冠

儘管球隊已躋身爭標行列，但羅渣士顯得相當冷靜和務實，未敢輕言爭冠：「是你們（傳媒）在製造那些（關於爭冠的）話題，不是我們。我們堅定地專注於眼前的任務，一場一場地去應對。」

英軍位置之爭：做好自己

隨著在維拉的出色表現，羅渣士亦成功入選了英格蘭國家隊。對於與眾多天才球員爭奪「三獅軍團」的正選席位，他同樣抱持著謙虛的態度：「我只專注於自己，努力進步，在每場比賽中找到我的狀態，找到我的最佳水平，然後看看那會帶我到哪裡。外面有一大堆高質素的球員，我只是努力去競爭，付出我的所有。我踢足球是為了盡力發揮我的潛力，成為最好的自己。我有時成功，有時失敗，但我會繼續努力，無論它帶我到哪裡，我就去到哪裡。」